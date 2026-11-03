Elezioni Midterm, clamoroso errore in Kansas: ordinate 100 schede invece di 100.000, è caos ai seggi

Un errore nell’ordine delle schede elettorali ha provocato disagi e lunghe code in Kansas, nel giorno delle elezioni di Midterm USA del 3 novembre 2026. In un seggio della contea di Leavenworth, gli elettori hanno dovuto attendere più del previsto per esercitare il proprio diritto di voto a causa di una quantità insufficiente di schede cartacee. Secondo quanto riportato dalla CNN, un funzionario avrebbe ordinato appena 100 schede anziché le 100mila previste, provocando problemi nella distribuzione del materiale elettorale.

Midterm USA, caos al seggio in Kansas: alcuni elettori rinunciano a votare

L’inconveniente si è verificato nella contea di Leavenworth, dove la carenza di schede ha costretto alcuni cittadini ad attendere l’arrivo di nuove forniture. Secondo le cronache locali, i problemi hanno interessato in particolare il seggio del Linwood Community Building, dove erano terminate le schede necessarie per una delle circoscrizioni elettorali.

Il disservizio ha causato code e ritardi superiori a un’ora per alcuni votanti, mentre il personale elettorale si è attivato per stampare e consegnare nuove schede.

A fare il punto della situazione è stato Bryan Caskey, direttore del processo elettorale del Kansas, conosciuto anche come Sunflower State. Caskey ha assicurato che i cittadini coinvolti dal disagio sarebbero nell’ordine delle “decine” e non delle “centinaia”, ridimensionando quindi la portata numerica dell’episodio. Il funzionario ha tuttavia confermato che, mentre alcuni elettori hanno scelto di attendere la consegna delle nuove schede, altri hanno lasciato il seggio senza esprimere il proprio voto.

Elezioni americane, le autorità intervengono per garantire il voto

Le autorità elettorali della contea hanno riconosciuto l’errore amministrativo, intervenendo per ripristinare la disponibilità delle schede e consentire la prosecuzione delle operazioni. Gli elettori che non erano riusciti a votare sono stati invitati a tornare al seggio. In Kansas, inoltre, chi si trova già in fila al momento della chiusura delle urne ha comunque diritto a esprimere il proprio voto.