Cambia il quadro delle elezioni anticipate in Spagna. Al 50% delle schede scrutinate, il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo è la prima forza con 133 seggi e può superare la soglia della maggioranza assoluta insieme a Vox, a cui il conteggio parziale assegna 50 deputati. Le due formazioni sommano 183 seggi. Con i due dell’Unión del Pueblo Navarro, alleata dei Popolari, il totale sale a 185.

Elezioni in Spagna, quanti seggi hanno PP e Vox al 50% dello scrutinio

Nel Congresso dei deputati, che conta 350 seggi, la maggioranza assoluta si raggiunge a quota 176. Secondo il conteggio riportato da El País, a metà scrutinio PP e Vox sono già sette seggi sopra la soglia. Il margine sale a nove includendo i due deputati di UPN.

La svolta nello scrutinio, da 167 a 183 seggi per Popolari e Vox

La prima fotografia del voto, con il 4,21% delle schede scrutinate, attribuiva 118 seggi al PP e 49 a Vox. I due partiti si fermavano a 167 e arrivavano a 168 con il seggio allora attribuito a UPN. A metà conteggio, il Partito Popolare guadagna 15 seggi rispetto a quella prima stima e Vox ne aggiunge uno. È soprattutto l’avanzata dei Popolari a portare la somma delle due formazioni oltre quota 176.

Il PSOE di Pedro Sánchez a 118 seggi nel conteggio parziale

Con metà delle schede scrutinate, il PSOE di Pedro Sánchez è accreditato di 118 deputati, 15 in meno del PP. Esquerra Republicana de Catalunya è a 11 seggi e Frente Amplio a 10. Il conteggio assegna inoltre sette seggi a EH Bildu, cinque a Junts, quattro ad Adelante Andalucía e tre al Partito Nazionalista Basco. Podemos, in questa fase dello scrutinio, resta senza rappresentanza.

Cosa significa la maggioranza di PP e Vox per il prossimo governo

Se il risultato fosse confermato al termine dello scrutinio, PP e Vox avrebbero da soli i numeri per sostenere un governo con la maggioranza assoluta al Congresso. Il passaggio politico successivo sarebbe un’intesa tra il partito di Feijóo e quello di Santiago Abascal. Con metà delle schede ancora da contare, il dato da seguire è il margine dei due partiti rispetto ai 176 seggi.