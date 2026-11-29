Il Partito Popolare rivendica la vittoria alle elezioni anticipate in Spagna e indica Alberto Núñez Feijóo come prossimo presidente del governo. La presa di posizione arriva mentre prosegue lo scrutinio del voto di domenica 29 novembre e il conteggio parziale apre ai Popolari la possibilità di costruire una maggioranza con Vox. Per il premier uscente Pedro Sánchez si profila il passaggio all’opposizione, se i numeri saranno confermati e si tradurranno in un accordo parlamentare.

Il Partito Popolare rivendica la vittoria, il messaggio su Feijóo

La formazione politica ha affidato a un post pubblicato su X la propria lettura del voto: “Il Partido popular vincerà le elezioni e Alberto Núñez Feijóo sarà presidente del governo spagnolo”. Con il messaggio, il PP rivendica sia il primato alle urne sia la guida del prossimo esecutivo. La possibilità di portare Feijóo al governo dipenderà dal sostegno che i Popolari riusciranno a raccogliere al Congresso dei deputati.

Spagna, a metà scrutinio PP e Vox superano la maggioranza assoluta

Al 50% delle schede scrutinate, il quadro riportato da El País assegnava 133 seggi al PP e 50 a Vox. Insieme, i due partiti arrivavano a 183 deputati, sette sopra la soglia della maggioranza assoluta, fissata a 176 seggi su 350. Il totale saliva a 185 includendo i due deputati dell’Unión del Pueblo Navarro, alleata dei Popolari. Il margine è cambiato con l’avanzare dello scrutinio. Nella prima fotografia, con il 4,21% dei voti conteggiati, PP e Vox si fermavano a 167 seggi. A metà conteggio, il dato dei Popolari era salito da 118 a 133, mentre quello di Vox era passato da 49 a 50. È soprattutto la crescita del PP nel riparto provvisorio a spiegare il superamento di quota 176.

Pedro Sánchez verso l’opposizione, cosa deve succedere dopo il voto

Nella rilevazione a metà scrutinio, il PSOE di Pedro Sánchez si attestava a 118 seggi, quindici in meno del Partito Popolare. Un accordo tra il PP di Feijóo e Vox, guidato da Santiago Abascal, darebbe ai due partiti, se il riparto fosse confermato, i voti per sostenere l’investitura del leader popolare. Il PSOE passerebbe così all’opposizione. Il precedente del 2023 aiuta a leggere la posta in gioco. Anche allora il PP arrivò primo, ma Feijóo non riuscì a raccogliere il sostegno necessario per governare e Sánchez ottenne un nuovo mandato. Questa volta, a metà scrutinio, la somma dei seggi di PP e Vox indica che un’intesa fra le due formazioni basterebbe a superare la soglia della maggioranza assoluta.