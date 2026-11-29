Il Partito Popolare risulta il più votato in Spagna nella prima proiezione basata sui voti scrutinati, ma il primato elettorale, per il momento, non basta a dare alla destra la maggioranza assoluta. Con il 4,21% delle schede scrutinate, ai Popolari vengono attribuiti 118 seggi al Congresso dei deputati e a Vox 49. La somma si ferma a 167 seggi, nove in meno dei 176 necessari.

Elezioni in Spagna, i seggi di PP e Vox nella prima proiezione

La prima stima costruita sui voti già conteggiati pone il Partito Popolare in testa nella corsa al Congresso dei deputati, composto da 350 membri. I 49 seggi attribuiti ai nazionalisti di Vox si aggiungerebbero ai 118 del PP. La somma dei due partiti resterebbe quindi al di sotto di quota 176, la soglia della maggioranza assoluta alla Camera bassa spagnola.

Il seggio dell’Unión del Pueblo Navarro porta la destra a 168

Nella stessa proiezione, all’Unión del Pueblo Navarro (UPN), alleata del PP, viene assegnato un deputato. Con il suo sostegno, Popolari e Vox salirebbero da 167 a 168 seggi complessivi. Il contributo della formazione navarrese ridurrebbe di un seggio la distanza dalla maggioranza, lasciandone ancora otto da trovare.

Se questi numeri fossero confermati, il PP di Alberto Núñez Feijóo sarebbe la prima forza, ma per raggiungere la maggioranza assoluta avrebbe bisogno di altri sostegni oltre a quelli di Vox e UPN. È questo il dato politico che emerge dalla prima proiezione, con lo scrutinio ancora nelle fasi iniziali.

Dal sondaggio RTVE allo scrutinio, cosa cambia per la maggioranza

Il sondaggio di Sigma Dos per RTVE e FORTA, diffuso alla chiusura dei seggi nella Spagna peninsulare, aveva indicato per Popolari e Vox una fascia a cavallo della maggioranza assoluta. La proiezione al 4,21% dello scrutinio si basa invece sulle prime schede già conteggiate e per ora colloca i due partiti sotto quella soglia, anche includendo il seggio di UPN.

Con poco più del 4% dei voti scrutinati, il riparto dei seggi può ancora cambiare. Man mano che arriveranno i conteggi, il dato da seguire sarà la somma dei deputati attribuiti a PP, Vox e UPN e la loro distanza da quota 176.