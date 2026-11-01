Elezioni in Bulgaria, Yotova verso la vittoria: il presidente favorevole al dialogo con Mosca supera lo sfidante europeista

Iliana Yotova si avvia a vincere le elezioni presidenziali in Bulgaria. Secondo i primi exit poll diffusi dall’agenzia demoscopica Alpha Research e riportati dall’emittente pubblica bulgara BNT, la presidente uscente avrebbe ottenuto il 52,5% dei voti nel ballottaggio di domenica 1° novembre 2026, superando lo sfidante europeista Andrei Gyurov, fermo al 43,4%. Il risultato, ancora provvisorio e in attesa della conferma dello scrutinio ufficiale, indica un vantaggio di 9,1 punti percentuali per Yotova, sostenitrice di una linea favorevole al dialogo diplomatico con Mosca. La consultazione ha visto confrontarsi due candidati con orientamenti differenti soprattutto in materia di politica estera e rapporti con la Russia.

Il confronto tra dialogo con Mosca e orientamento europeista

La competizione elettorale si è sviluppata anche attorno alle differenti posizioni dei candidati nei confronti della Russia e della politica internazionale. Iliana Yotova sostiene la necessità di mantenere aperto il dialogo con Mosca e privilegiare una soluzione negoziale alla guerra in Ucraina, pur confermando l’orientamento europeo della Bulgaria. Di segno diverso la posizione di Andrei Gyurov, sostenuto dalle forze riformiste europeiste, che ha proposto un più marcato allineamento alle politiche dell’Unione Europea e della NATO, accompagnato dal sostegno all’Ucraina. La distanza tra i due candidati ha quindi riguardato anche il ruolo internazionale della Bulgaria, Paese membro dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica, in una fase caratterizzata dalle tensioni tra la Russia e l’Occidente.