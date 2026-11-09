Elezioni Francia, il gigante del judo Teddy Riner vuole diventare presidente: dai 5 ori olimpici alla sfida per l’Eliseo

Dai trionfi olimpici alla corsa per l’Eliseo. Teddy Riner, leggenda del judo mondiale e cinque volte campione olimpico, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Una decisione che porta uno degli sportivi più conosciuti e popolari della Francia direttamente nel confronto politico per la successione a Emmanuel Macron. L’annuncio è arrivato oggi, lunedì 9 novembre 2026, attraverso un’intervista al quotidiano Le Parisien e un video pubblicato sui social. A 37 anni, Riner ha deciso di intraprendere una nuova sfida, presentandosi come un candidato “né di destra né di sinistra” e dichiarando di voler diventare il “presidente che unisce”.

Teddy Riner candidato Presidente della Francia: l’annuncio ufficiale

“Sono candidato per dire che possiamo rialzare la Francia”, ha dichiarato il campione olimpico, spiegando le motivazioni della sua discesa in politica. “La rassegnazione non è un’opzione. Di fronte alle difficoltà del nostro Paese, è giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità”, ha aggiunto.

Nel video pubblicato su X, il judoka appare seduto davanti a una biblioteca, con una camicia bianca, una giacca scura e una bandiera francese. Con un messaggio diretto ai cittadini, ufficializza la decisione:

“Mi chiamo Teddy Riner e oggi voglio dirvelo guardandovi negli occhi: sono candidato alle elezioni presidenziali del 2027”. Il campione è consapevole delle critiche che potrebbe ricevere per la mancanza di esperienza politica, ma rivendica il proprio percorso sportivo come testimonianza della capacità di affrontare le difficoltà.

“So che diranno di me che sono folle, che non ho i codici, che non ho mai fatto politica. La lotta ha sempre fatto parte di me. So cosa significa combattere, cadere e rialzarsi ogni volta”, ha affermato.

Il programma di Teddy Riner: sicurezza, debito pubblico e difficoltà delle famiglie

La candidatura di Teddy Riner alle presidenziali francesi nasce da una riflessione sulla situazione sociale ed economica del Paese. Negli ultimi mesi il campione aveva iniziato a intervenire con maggiore frequenza nel dibattito pubblico, esprimendo preoccupazione per le tensioni sociali, la crescita dell’estrema destra e le manifestazioni studentesche.

“Guardate il nostro Paese, guardate le nostre strade, le nostre campagne, i nostri quartieri. Abbiamo lasciato che si radicassero la paura, la rassegnazione e c’è un diffuso senso di abbandono”, ha dichiarato.

Tra le questioni affrontate da Riner figurano il debito pubblico francese, il potere d’acquisto delle famiglie e la sicurezza. Il candidato ha espresso preoccupazione per la situazione economica, affermando di “vedere la Francia crollare sotto il peso del debito, di vedere un paese così ricco raccontarsi come povero”.

Particolarmente duro il suo intervento sulle difficoltà quotidiane dei cittadini: “è insopportabile vedere un padre o una madre di famiglia stringere i denti mentre riempie il carrello della spesa, tremare quando vede uscire di casa il proprio figlio, perché abbiamo lasciato le strade in mano ai delinquenti e l’autorità dello Stato è venuta meno. E’ folle vedere l’ipocrisia di un sistema che chi rispetta le regole paga per tutti?”.

Riner intende sviluppare la propria campagna attraverso il progetto politico La France qu’on veut, ovvero La Francia che vogliamo, e la costituzione di un’associazione elettorale. Ha annunciato l’intenzione di finanziare le attività con risorse personali e donazioni, avviando rapidamente gli incontri con i cittadini.

Chi è Teddy Riner: cinque ori olimpici e dodici titoli mondiali

Nato il 7 aprile 1989 a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, Teddy Riner è uno degli atleti più vincenti della storia del judo. Il suo palmarès comprende cinque medaglie d’oro olimpiche, due bronzi e dodici titoli mondiali.

Ha conquistato tre ori olimpici individuali nella categoria dei pesi massimi, a Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Parigi 2024, oltre a due successi nella competizione a squadre miste, a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Un percorso sportivo straordinario che gli ha garantito un’enorme notorietà in Francia e sulla scena internazionale. Adesso il judoka prova a trasferire il proprio messaggio di determinazione e perseveranza dal tatami alla politica.

Presidenziali Francia 2027: Marine Le Pen e Mélenchon nei sondaggi

L’ingresso di Riner nella competizione elettorale arriva in una fase particolarmente delicata per la politica francese. Le elezioni presidenziali del 2027 dovranno individuare il successore di Emmanuel Macron, che non può concorrere per un terzo mandato consecutivo.

Secondo un sondaggio Toluna Harris Interactive per M6 e RTL, pubblicato il 9 novembre e realizzato prima dell’annuncio di Riner, Marine Le Pen registra tra il 34% e il 36% delle intenzioni di voto nelle diverse configurazioni considerate, mentre Jean-Luc Mélenchon si colloca tra il 18% e il 19%. Si tratta di rilevazioni che fotografano le preferenze degli intervistati in quel momento e non misurano ancora l’effetto della nuova candidatura.

Riner ha già manifestato pubblicamente la propria preoccupazione per “l’ascesa dell’estrema destra”, ma intende costruire un percorso politico che, nelle sue dichiarazioni, superi le tradizionali appartenenze partitiche.

Teddy Riner Presidente e atleta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Il progetto sorprendente

La candidatura alle presidenziali non significa necessariamente l’addio al judo. Nell’intervista rilasciata a Le Parisien, Riner ha confermato di voler proseguire la carriera sportiva, mantenendo tra i propri obiettivi la partecipazione ai Giochi olimpici di Los Angeles del 2028.

Il campione ha spiegato che, anche in caso di elezione all’Eliseo, vorrebbe prendere parte alla manifestazione, “se la carica me lo consentirà e se il popolo francese me lo permetterà”.

Una prospettiva decisamente insolita: quella di un eventuale Presidente della Repubblica francese impegnato contemporaneamente nella preparazione olimpica.

Prima di arrivare all’Eliseo, però, Riner dovrà affrontare tutte le tappe previste dal sistema elettorale francese, compresa la raccolta delle 500 firme di presentazione da parte di eletti necessarie per formalizzare la candidatura.

Per il campione, abituato a confrontarsi con i migliori judoka del mondo, si apre così una sfida completamente diversa. Dopo aver conquistato i più importanti titoli dello sport internazionale, Teddy Riner punta adesso alla presidenza della Francia, con l’obiettivo dichiarato di riunire un Paese attraversato da profonde tensioni politiche e sociali.