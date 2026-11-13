Elezioni, domenica e lunedì si torna alle urne: sfida tra centrodestra e campo largo a Chieti, comunali in Calabria e Campania

L’Italia torna alle urne domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026 per una tornata elettorale circoscritta, ma significativa dal punto di vista politico e istituzionale. L’appuntamento principale riguarda le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale di Chieti, dove centrodestra e campo largo si confrontano per conquistare il seggio rimasto vacante dopo l’uscita dal Parlamento del leghista Alberto Bagnai. Contemporaneamente, si svolgerà un turno straordinario di elezioni comunali in due centri che tornano al voto dopo lo scioglimento delle rispettive amministrazioni per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata: Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, e Calvi Risorta, in provincia di Caserta. Un ulteriore appuntamento elettorale è previsto ad Ayas, in Valle d’Aosta, dove i cittadini saranno chiamati a rinnovare l’Amministrazione comunale nella sola giornata di domenica 15 novembre.

Elezioni suppletive a Chieti, si vota per il seggio lasciato da Alberto Bagnai

Il principale appuntamento politico nazionale è quello del collegio uninominale 01 di Chieti, nella circoscrizione Abruzzo, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo deputato. Le elezioni suppletive sono state indette dopo che Alberto Bagnai, eletto alla Camera nel 2022 con la Lega, ha lasciato il seggio in seguito alla nomina nell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il collegio comprende 104 Comuni della provincia di Chieti. Non si tratta, dunque, di un’elezione limitata alla città capoluogo, ma di una consultazione che coinvolge l’intero territorio provinciale compreso nel collegio. Il voto consentirà di individuare il parlamentare destinato a occupare il seggio vacante per la parte residua della legislatura.

Centrodestra contro campo largo: Colantonio e D’Amico i candidati delle coalizioni

La sfida di maggiore interesse politico vede contrapposti Mario Colantonio, candidato del centrodestra, e Luciano D’Amico, candidato del campo largo. Colantonio è un esponente della Lega e capogruppo del partito nel Consiglio comunale di Chieti. La sua candidatura è sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Unione di Centro, secondo i contrassegni ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Interno. Per il centrosinistra corre invece Luciano D’Amico, già rettore dell’Università di Teramo e attualmente consigliere regionale abruzzese. D’Amico era stato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Abruzzo nelle elezioni del 2024, quando aveva sfidato il governatore Marco Marsilio. La sua candidatura alle suppletive è sostenuta da una coalizione che riunisce Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista, Avanti PSI e Rifondazione Comunista, come riportato nella documentazione ufficiale del Viminale. La consultazione rappresenta quindi un’occasione per misurare il consenso elettorale delle due principali aggregazioni politiche all’interno di un collegio parlamentare, pur senza poter considerare il risultato come automaticamente rappresentativo dell’intero Paese.

Chieti, in corsa anche Massimo Pasqualone e Danilo Ranieri

La competizione non sarà limitata ai candidati di centrodestra e centrosinistra. Sulla scheda elettorale saranno presenti complessivamente quattro candidati. Accanto a Colantonio e D’Amico, si presenta Massimo Pasqualone, candidato di Dimensione Bandecchi, formazione politica riconducibile a Stefano Bandecchi. Pasqualone è docente universitario e critico d’arte e letterario. Il quarto candidato è Danilo Ranieri, sostenuto da Italia Domani Marco Rizzo. Ranieri è avvocato e ricopre il ruolo di vicesindaco e assessore del Comune di Lanciano. Gli elettori potranno dunque scegliere tra quattro proposte politiche differenti, in una consultazione che assegnerà un unico seggio alla Camera dei deputati.

Suppletive di Chieti, un test politico per maggioranza e opposizioni

Pur riguardando un solo collegio, le elezioni suppletive di Chieti assumono un significato che va oltre la dimensione territoriale. Il centrodestra si presenta con una candidatura unitaria sostenuta dai principali partiti della maggioranza nazionale, mentre il campo largo riunisce diverse forze dell’opposizione attorno a Luciano D’Amico. La sfida rappresenta quindi un banco di prova per verificare la capacità delle due coalizioni di mobilitare i propri elettori e raccogliere consenso. Per il centrodestra, l’obiettivo è conservare un seggio conquistato dalla Lega nel 2022. Per il centrosinistra, invece, la consultazione offre la possibilità di contendere alla maggioranza un collegio parlamentare e verificare sul territorio la tenuta della collaborazione tra le diverse forze del campo largo. È però necessario distinguere il valore politico del voto dalla sua portata effettiva: le suppletive riguardano soltanto il collegio di Chieti e non consentono, da sole, di determinare i rapporti di forza nazionali.

Elezioni comunali in Calabria, Stefanaconi torna al voto dopo il commissariamento

In Calabria, l’appuntamento elettorale riguarda Stefanaconi, Comune della provincia di Vibo Valentia, chiamato a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. La consultazione è stata fissata nell’ambito del turno straordinario disposto dal Ministero dell’Interno per i Comuni i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Il caso di Stefanaconi assume una particolare rilevanza per il territorio vibonese, perché il voto arriva dopo oltre due anni dalla conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa guidata dall’allora sindaco Salvatore Solano. Lo scioglimento del Consiglio comunale risale al 29 luglio 2024. Da allora, l’ente è stato interessato dalla gestione straordinaria prevista dalla normativa.

Stefanaconi, Salvatore Solano si ricandida: una sola lista e la sfida del quorum

La particolarità delle elezioni comunali di Stefanaconi è rappresentata dalla presenza di una sola lista. A guidarla è Salvatore Solano, già sindaco del Comune ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia, che ha deciso di ricandidarsi dopo lo scioglimento dell’Amministrazione che guidava. La lista si chiama “SiAmo Stefanaconi” e propone il ritorno di Solano alla guida dell’ente. Non essendoci altre liste concorrenti, la consultazione avrà come elemento determinante il raggiungimento dei requisiti di partecipazione e di validità del voto previsti dalla normativa. La vicenda presenta anche un profilo giudiziario. Nei confronti di Solano è intervenuta una pronuncia di incandidabilità del Tribunale di Vibo Valentia, che, secondo le ricostruzioni pubblicate, è una decisione di primo grado e non impedisce la presentazione della candidatura. La questione non deve quindi essere confusa con un provvedimento definitivo di esclusione dalla competizione elettorale.

Comunali a Calvi Risorta, quattro candidati sindaco dopo lo scioglimento per mafia

In Campania, il turno straordinario delle amministrative coinvolge Calvi Risorta, in provincia di Caserta. Anche in questo caso i cittadini tornano alle urne dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata. La consultazione è stata ufficialmente convocata dalla Prefettura di Caserta per domenica 15 e lunedì 16 novembre 2026. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 29 e 30 novembre. A differenza di Stefanaconi, a Calvi Risorta la competizione coinvolge quattro candidati alla carica di sindaco. Si tratta di Antonio Capuano, sostenuto dalla lista Calvi Sicura; Claudio De Lucia, candidato di Ricostruiamo Calvi Risorta; Giovanni Marrocco, alla guida di Calvi Risorge; e Luca Scarano, candidato della lista Cales Democratica.

Elezioni comunali ad Ayas, in Valle d’Aosta si vota soltanto domenica

Alle consultazioni del 15 e 16 novembre si aggiunge anche il voto amministrativo di Ayas, in Valle d’Aosta, che seguirà però un calendario differente. Nel Comune valdostano le urne saranno aperte esclusivamente domenica 15 novembre, dalle ore 7 alle 23, per l’elezione del sindaco, del vicesindaco e dei componenti del Consiglio comunale. In corsa ci sono due candidate alla carica di sindaco: Elena Becquet, alla guida della lista “Ayas pè ouèi è pè demàn”, e Lorenza Collé, candidata della lista “Ripartire da Ayas”. Le rispettive candidature alla carica di vicesindaco sono quelle di Diego Merlet e Claudio Obert. Il voto porterà al rinnovo dell’Amministrazione dopo l’esperienza del sindaco uscente Alex Brunod, che ha deciso di non ripresentarsi. Lo scrutinio è previsto per lunedì 16 novembre. L’eventuale ballottaggio, nelle condizioni previste dalla normativa regionale, è fissato per domenica 29 novembre.

Quando si vota domenica 15 e lunedì 16 novembre: gli orari dei seggi

Per le elezioni suppletive di Chieti e per le comunali di Stefanaconi e Calvi Risorta, i seggi saranno aperti domenica 15 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 16 novembre dalle ore 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio inizieranno dopo la chiusura definitiva delle votazioni di lunedì. Per votare sarà necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Per le suppletive di Chieti, gli elettori riceveranno una scheda con i nomi dei quattro candidati e i rispettivi contrassegni. La consultazione riguarda un collegio uninominale: sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. Ad Ayas, invece, si voterà soltanto domenica 15 novembre, sempre dalle 7 alle 23, secondo le regole elettorali previste dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.