Elezioni comunali a Siderno 2027, Mimmo Sorace candidato a sindaco: quattro movimenti lanciano la sfida

Domenica 8 novembre, alle ore 10:30, al locale Azulejos sul lungomare di Siderno, i movimenti politici Siderno 2030, Il Faro, La Nostra Missione e Area Moderata Riformista presenteranno ufficialmente alla città la candidatura di Mimmo Sorace a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2027. Nel corso dell’incontro i promotori spiegheranno le ragioni della scelta, gli obiettivi dell’alleanza e come intendono organizzarsi nei prossimi mesi, indicando le tappe del cammino verso il voto. Tra i temi principali del progetto: programmazione, qualità dei servizi, opere pubbliche, decoro urbano e uno sviluppo chiaro e sostenibile per la città. “La scelta di Mimmo Sorace nasce dalla convinzione che possa rappresentare le diverse sensibilità che compongono questa alleanza e aprire una prospettiva nuova per Siderno”, dichiarano i movimenti promotori. “Ci unisce la volontà di lavorare insieme, mettendo al centro gli interessi della comunità“. Cittadini e giornalisti sono invitati a partecipare.