Elezioni a Stefanaconi, Salvatore Solano supera il quorum: si avvicina la rielezione a sindaco

Arriva già nella prima giornata di voto un risultato significativo per le elezioni comunali di Stefanaconi, nel Vibonese. Salvatore Solano supera il quorum di affluenza richiesto dalla legge e si avvicina alla rielezione a sindaco, che segnerebbe la conclusione della lunga fase commissariale vissuta dal Comune. Alle ore 23, alla chiusura della prima giornata elettorale, si è recato alle urne il 56,39% degli aventi diritto, una percentuale superiore alla soglia del 40% necessaria per la validità delle elezioni quando a concorrere è una sola lista.

Stefanaconi, superato il quorum del 40% già nella prima giornata

Il dato sull’affluenza rappresenta un passaggio importante per il percorso elettorale di Salvatore Solano. La presenza di un’unica lista in corsa rende infatti necessario il raggiungimento di una specifica soglia di partecipazione affinché la consultazione possa essere considerata valida. Un obiettivo che a Stefanaconi è stato raggiunto già nella prima giornata, con una percentuale di votanti superiore di oltre sedici punti rispetto al quorum richiesto. Il 56,39% di affluenza registrato alle 23 consente dunque a Solano di guardare con fiducia all’esito della consultazione. Il superamento della soglia di partecipazione, tuttavia, non equivale ancora alla proclamazione ufficiale del sindaco, per la quale sarà necessario attendere la conclusione delle operazioni elettorali e la verifica dei risultati.