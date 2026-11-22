Una storia di amore, dedizione e difficoltà quotidiane, ma anche un richiamo alla necessità di garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai bambini affetti da malattie rare e alle loro famiglie. È quella raccontata dall’eurodeputato di Reggio Calabria Giusi Princi, dopo aver incontrato Giuseppe, un bambino di tre anni che convive con una rarissima malattia neuromuscolare. Una visita avvenuta su invito della madre del piccolo, Mariacarmela, che ha permesso all’europarlamentare di conoscere da vicino la quotidianità di una famiglia impegnata ad affrontare una condizione sanitaria particolarmente complessa. Nel suo racconto, Giusi Princi descrive le difficoltà legate alla malattia di Giuseppe, ma soprattutto “la serenità e l’amore che ha trovato nella sua casa”, sottolineando “l’importanza del sostegno alle famiglie che convivono con patologie rare”.

Giuseppe ha tre anni e una malattia neuromuscolare rarissima

L’eurodeputato apre il suo racconto illustrando le condizioni del bambino e le conseguenze della patologia sulla sua vita quotidiana. “Giuseppe ha tre anni e convive con una malattia neuromuscolare rarissima. Secondo le informazioni oggi disponibili, in Italia i casi noti sarebbero circa sedici.

La malattia indebolisce profondamente i muscoli, rendendo difficili gesti che diamo per scontati: respirare, deglutire, muoversi. Giuseppe ha una tracheostomia, viene alimentato tramite PEG e necessita assistenza continue.”

L’invito di mamma Mariacarmela e l’emozione dell’eurodeputata

L’incontro è nato dall’invito rivolto a Giusi Princi dalla madre di Giuseppe. Un’occasione che l’eurodeputata racconta con particolare partecipazione emotiva. “Qualche giorno fa sua mamma Mariacarmela mi ha invitata a conoscerlo. Ho accolto quell’invito con un’emozione particolare, consapevole di entrare in una quotidianità fatta di attenzioni, responsabilità e sfide che molti di noi faticano persino a immaginare. Eppure, la prima cosa che mi ha colpita, una volta arrivata, non è stata la malattia. È stata la serenità.

Quella di una famiglia che, attorno al suo bambino, ha costruito un mondo di amore, presenza e dedizione”, rimarca.

Il ruolo dei genitori: Mariacarmela e Gregorio sempre accanto a Giuseppe

Una parte centrale del racconto è dedicata a Mariacarmela e Gregorio, i genitori di Giuseppe, che affrontano quotidianamente le necessità legate alla malattia del figlio. “Ho conosciuto due genitori splendidi. Gregorio, sempre presente, e Mariacarmela, che ogni giorno affronta compiti che vanno ben oltre quelli che immaginiamo per un genitore. Ha imparato a riconoscere bisogni, a intervenire con prontezza, a convivere con l’attenzione costante che la condizione di Giuseppe richiede. E lo fa con una forza che commuove, senza smettere di essere, prima di tutto, la sua mamma”, sottolinea Princi.

Malattie rare, Giusi Princi richiama le istituzioni alle proprie responsabilità

Dal racconto personale, l’eurodeputato passa a una riflessione più ampia sul ruolo dei servizi sanitari e delle istituzioni nel garantire risposte adeguate alle esigenze delle famiglie. “La cura di Giuseppe, come quella di tanti bambini con malattie rare, richiede servizi sanitari presenti, continuità assistenziale, competenze e risposte tempestive. Richiede anche che ai genitori sia riconosciuto il diritto di riposare, lavorare, ritrovare uno spazio personale, senza vivere ogni pausa come un rischio o una colpa.

Perché una famiglia può dare un amore immenso. Non può però, da sola, garantire tutto ciò che spetta a un sistema di cura”, spiega Princi.

Il messaggio di Giusi Princi: “i diritti devono diventare assistenza concreta”

L’esperienza vissuta accanto al piccolo Giuseppe diventa anche l’occasione per rivolgere un appello a chi opera nelle istituzioni e nel settore sanitario. “Racconto questa visita con il rispetto dovuto alla fiducia che mi è stata accordata, per chiedere attenzione: a chi talvolta perde di vista le vere priorità. E a chi, nelle istituzioni e nella sanità, ha il dovere di tradurre i diritti in assistenza concreta”, aggiunge Princi.

Il ringraziamento a Mariacarmela e Gregorio e il saluto al piccolo Giuseppe

Giusi Princi conclude il suo racconto ringraziando i genitori del bambino per averla accolta nella loro casa e per aver condiviso con lei una parte della propria quotidianità. “A Mariacarmela e Gregorio dico grazie. Per avermi accolto, per la serenità che mi avete trasmesso, per avermi ricordato quali battaglie devono continuare a orientare il mio impegno. A prestissimo, piccolo Giuseppe”, conclude Princi.