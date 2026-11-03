Editoria, Caronia: “1 milione di euro per gli editori siciliani Una norma innovativa a sostegno della cultura”

“L’approvazione del decreto in commissione Bilancio dell’Ars dà finalmente il via libera a interventi concreti a sostegno del mondo del libro e dell’editoria nella nostra Isola. Parliamo di uno stanziamento importante, pari a un milione di euro, previsto dalla Finanziaria di dicembre scorso“. Lo ha detto Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati all’Ars, commentando il via libera in commissione Bilancio.

“Grazie alle modifiche che ho proposto e che sono state accolte dagli altri deputati, la platea dei beneficiari viene allargata anche alle imprese che ristampano testi fino a 200 copie – ha aggiunto Caronia -. I testi devono riguardare pubblicazioni che abbiano attinenza con il patrimonio culturale, artistico, linguistico, sociale o identitario della Sicilia”.

“È una norma fortemente innovativa – conclude la parlamentare regionale – uno dei pochissimi esempi a livello nazionale di contributi diretti agli editori, che prevede un aiuto mirato alle piccole e micro imprese che producono cultura. Sono realtà che hanno un profondo bisogno di sostegno, affinché la Sicilia esca dagli ultimi posti della classifica nazionale per numero di persone che leggono. Il mio obiettivo, con questa norma, è stato anche quello di stimolare nelle nuove generazioni lo sviluppo di un pensiero critico e interessato nei confronti della nostra storia”.