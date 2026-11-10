Economia Sicilia: il rapporto Svimez: cresce il Pil ma industria e costruzioni arretrano, allarme giovani e spopolamento

L’economia della Sicilia continua a crescere, ma a un ritmo contenuto e con difficoltà strutturali che continuano a frenare lo sviluppo dell’Isola. È quanto emerge dal rapporto Svimez “L’economia e la società del Mezzogiorno”, che fotografa una regione caratterizzata da segnali di miglioramento negli investimenti, nell’occupazione e nella domanda estera, ma ancora distante dai livelli economici e produttivi del resto d’Italia. Nel 2026 il Pil della Sicilia cresce dello 0,6%, sostenuto soprattutto dal settore dei servizi. Il quadro appare tuttavia disomogeneo: mentre il terziario registra un andamento positivo, industria, costruzioni e agricoltura mostrano segnali di contrazione. Sullo sfondo rimangono le grandi questioni irrisolte dell’economia regionale, dalla bassa densità produttiva alla povertà, fino alla fuga dei giovani e al progressivo calo della popolazione.

Pil Sicilia 2026, crescita dello 0,6%: bene i servizi, in difficoltà industria e costruzioni

Secondo il rapporto Svimez, il Prodotto interno lordo della Sicilia aumenta dello 0,6% nel 2026. A sostenere la crescita è principalmente il settore terziario, che registra un incremento dell’1%, confermandosi la componente più dinamica dell’economia regionale. Di segno opposto l’andamento degli altri principali comparti produttivi. L’industria arretra dell’1%, mentre le costruzioni registrano una flessione del 2,6%. In diminuzione anche il settore agricolo, che perde l’1,4%. Questi dati evidenziano una crescita economica ancora fragile, sostenuta soprattutto dai servizi e non accompagnata da un’espansione generalizzata delle attività produttive. Le difficoltà dell’industria, dell’edilizia e dell’agricoltura rappresentano elementi di debolezza per un sistema economico che continua a confrontarsi con divari strutturali significativi.

Investimenti ed export in crescita: i segnali positivi dell’economia siciliana

Accanto alle difficoltà dei principali settori produttivi emergono anche alcuni indicatori incoraggianti. Gli investimenti in Sicilia crescono del 3,1%, rappresentando uno degli elementi più favorevoli del quadro economico regionale. Positivo anche l’andamento della domanda estera, che registra un incremento del 4,6%. Un risultato che segnala una maggiore vivacità della componente estera della domanda, pur in presenza di una contrazione complessiva del comparto industriale. Il rapporto evidenzia dunque un’economia regionale nella quale gli investimenti e gli scambi con l’estero contribuiscono a sostenere l’attività economica, senza tuttavia riuscire a eliminare le debolezze strutturali che caratterizzano il sistema produttivo siciliano.

Mezzogiorno, crescita superiore al Centro-Nord ma i divari restano

Il dato siciliano si inserisce in un contesto meridionale che negli ultimi anni ha mostrato una dinamica economica relativamente più favorevole rispetto al resto del Paese. Nel 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto dello 0,7%, superando l’incremento dello 0,5% registrato nel Centro-Nord. Si tratta del quarto anno consecutivo nel quale le regioni meridionali hanno evidenziato una crescita relativamente superiore. Questo andamento, tuttavia, non è stato sufficiente a colmare le differenze economiche e sociali tra le diverse aree del Paese. Il recupero del Mezzogiorno non ha infatti cancellato i divari territoriali, che continuano a rappresentare uno degli ostacoli principali allo sviluppo delle regioni meridionali.

Lavoro in Sicilia, cresce l’occupazione e diminuisce la disoccupazione

Uno dei segnali più significativi contenuti nel rapporto Svimez riguarda il mercato del lavoro siciliano, che tra il 2021 e il 2025 ha registrato un miglioramento importante. In questo periodo il tasso di occupazione è passato dal 41,1% al 47,3%, con un incremento di 6,2 punti percentuali. Si tratta dell’aumento più elevato registrato tra le regioni del Mezzogiorno. Un’evoluzione positiva che evidenzia un rafforzamento dell’occupazione nell’Isola, anche se il livello raggiunto rimane ancora distante da quello del Centro-Nord. Nello stesso periodo è diminuita anche la disoccupazione, passata dal 18,7% al 12,2%. Una riduzione di 6,5 punti percentuali che rappresenta un ulteriore segnale di miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro regionale. Nonostante questi progressi, il rapporto sottolinea come la Sicilia continui a scontare una distanza significativa rispetto alle aree economicamente più sviluppate del Paese, confermando la necessità di consolidare i risultati occupazionali raggiunti.

Spopolamento Sicilia, la popolazione potrebbe scendere a 4,1 milioni nel 2050

Tra le principali criticità individuate dalla Svimez figura il declino demografico della Sicilia, un fenomeno destinato ad avere conseguenze rilevanti sul futuro economico e sociale dell’Isola. La regione conta attualmente circa 4,8 milioni di residenti, ma secondo le proiezioni demografiche la popolazione potrebbe ridursi a circa 4,1 milioni entro il 2050. Si tratterebbe di una diminuzione del 14,5%, equivalente a una perdita di circa 700 mila abitanti rispetto alla popolazione attuale. Il processo è alimentato anche dalla partenza di giovani e laureati verso il Centro-Nord e l’estero, un fenomeno che contribuisce a ridurre la popolazione e a indebolire il patrimonio di competenze e professionalità disponibile sul territorio. Il calo demografico rappresenta quindi una delle sfide più importanti per la Sicilia, perché si intreccia direttamente con le prospettive occupazionali, la capacità produttiva e la sostenibilità economica e sociale delle comunità locali.

Povertà, servizi insufficienti e fuga dei giovani: le sfide per il futuro della Sicilia

Il rapporto Svimez restituisce complessivamente l’immagine di una Sicilia che mostra segnali di rafforzamento economico, ma che non è ancora riuscita a superare alcune delle principali criticità che ne limitano lo sviluppo. La crescita degli investimenti, il miglioramento dell’occupazione e l’incremento della domanda estera rappresentano elementi positivi, ai quali si affiancano i progressi registrati in alcune componenti industriali. Restano tuttavia aperte questioni fondamentali come la bassa densità produttiva, l’insufficienza dei servizi, la povertà, l’emigrazione giovanile e lo squilibrio demografico. Il rischio evidenziato dal quadro economico e sociale è che i miglioramenti registrati non riescano a tradursi in un rafforzamento duraturo del tessuto produttivo e delle condizioni di vita della popolazione.