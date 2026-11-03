Ecomondo 2026, la Calabria protagonista a Rimini. Cirillo: “sostenibilità e innovazione per creare sviluppo e occupazione”

La Calabria punta sulla sostenibilità ambientale, sull’economia circolare e sull’innovazione tecnologica per rafforzare la competitività del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo. È il messaggio del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha partecipato all’inaugurazione di Ecomondo 2026, l’evento internazionale dedicato alla transizione ecologica, in programma alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. La manifestazione rappresenta un’occasione di confronto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca sulle prospettive dell’economia sostenibile e sulle tecnologie per la tutela dell’ambiente.

Ecomondo 2026, Cirillo: “la sostenibilità è una leva strategica per la Calabria”

Nel corso della giornata inaugurale, il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato la necessità di coniugare la salvaguardia delle risorse naturali con la crescita economica, attraverso una programmazione condivisa e investimenti nell’innovazione. “La sostenibilità ambientale e l’innovazione rappresentano due leve strategiche per costruire una Calabria più competitiva, capace di trasformare le proprie risorse in opportunità concrete di sviluppo, crescita economica e occupazione. È una sfida che richiede una visione condivisa e un impegno costante delle istituzioni”, ha dichiarato Salvatore Cirillo.

Le politiche ambientali della Regione e il ruolo dell’assessore Montuoro

Cirillo ha espresso apprezzamento per l’attività dell’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, evidenziando l’importanza del lavoro sulla gestione delle risorse, sulla tutela del patrimonio naturale e sulla promozione di nuovi modelli produttivi. “Desidero esprimere particolare apprezzamento per l’impegno e la determinazione dell’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, che sta affrontando con attenzione, competenza e concretezza le sfide legate alla tutela del nostro patrimonio naturale, alla gestione delle risorse e alla promozione dell’economia circolare. La presenza della Calabria a Ecomondo testimonia anche la volontà di rafforzare il dialogo con il mondo della ricerca, delle imprese e dell’innovazione, favorendo nuove opportunità e progettualità per il territorio”, ha affermato.

Il presidente del Consiglio regionale ha inoltre collegato la partecipazione alla manifestazione al percorso di programmazione ambientale portato avanti dalla Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto. “Un impegno significativo, che coniuga programmazione e attenzione ai risultati concreti e si inserisce nel più ampio percorso che la Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto sta portando avanti per rafforzare le politiche ambientali e promuovere modelli di sviluppo sempre più sostenibili”, ha aggiunto Cirillo.

Economia circolare, investimenti e nuove opportunità di lavoro per i giovani

Un altro tema al centro dell’intervento riguarda le prospettive offerte dall’economia circolare alle imprese calabresi, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove attività produttive e alla creazione di occupazione qualificata. “La Calabria possiede un patrimonio naturale straordinario, che abbiamo il dovere di tutelare e, al tempo stesso, valorizzare attraverso investimenti, ricerca e nuove tecnologie. L’economia circolare può rappresentare una leva strategica per sostenere la competitività delle nostre imprese, favorire la nascita di nuove attività produttive e offrire ai giovani opportunità professionali qualificate”, ha spiegato il presidente.

In questo percorso, secondo Cirillo, anche il Consiglio regionale della Calabria è chiamato a svolgere un ruolo attraverso l’attività legislativa, favorendo condizioni che possano sostenere gli investimenti e l’innovazione. “Come Consiglio regionale siamo chiamati ad accompagnare questo percorso, contribuendo, attraverso la nostra attività legislativa, a creare condizioni favorevoli all’innovazione e alla sostenibilità”, ha precisato.

Ambiente e turismo sostenibile: “un mare pulito rende la Calabria più attrattiva”

Il presidente del Consiglio regionale ha infine richiamato il legame tra tutela ambientale e sviluppo turistico, sottolineando come la qualità del territorio rappresenti un elemento importante per la competitività della Calabria. “La sfida è trasformare le potenzialità della Calabria in risultati concreti, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e la crescita economica sono obiettivi complementari di una stessa visione di futuro. Un ambiente tutelato, un mare pulito e un territorio valorizzato rappresentano anche le condizioni essenziali per rendere la Calabria sempre più attrattiva e competitiva sul piano turistico”, ha dichiarato Cirillo.

L’attenzione si concentra anche sulle opportunità di valorizzazione delle aree interne, oltre che delle località costiere, attraverso modelli turistici capaci di coniugare attività economiche e rispetto dell’ambiente. “Promuovere un turismo sostenibile significa valorizzare le peculiarità dei nostri territori, dalle coste alle aree interne, favorendo nuove opportunità di sviluppo e occupazione. È questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare, affinché la sostenibilità diventi non soltanto un obiettivo ambientale, ma un elemento distintivo dell’identità e della crescita della Calabria”, ha concluso Salvatore Cirillo.