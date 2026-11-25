La Calabria si conferma tra le regioni italiane maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità ambientale. Con 2.862 reati ambientali accertati nel 2025, 5.157 illeciti amministrativi e 128.631 controlli effettuati, la regione occupa il quarto posto nella classifica nazionale delle illegalità ambientali, preceduta da Campania, Sicilia e Puglia, rappresentando l’8% del totale dei reati accertati in Italia. È quanto emerge dal Rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, i cui dati sono stati approfonditi ieri, 24 novembre, all’Università della Calabria durante l’incontro pubblico “La criminalità ambientale in Calabria”, organizzato dall’associazione universitaria “Unica” in stretta collaborazione con Legambiente Calabria. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto tra mondo accademico, istituzioni, associazionismo e studenti per analizzare la diffusione del fenomeno e individuare gli strumenti di contrasto. L’iniziativa è stata presieduta dal professor Renato Rolli, direttore del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione, e da Francesca Rombolà, studentessa di Giurisprudenza. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, Franco Rubino, del presidente del Consiglio degli studenti, Gianmarco Profiti, e del rappresentante degli studenti Giuseppe Cristaldi. Sono intervenuti anche il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e Antonio Pergolizzi, dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente.

Ecomafie in Italia: diminuiscono i reati, ma cresce il business illegale

A illustrare i dati della trentaduesima edizione del Rapporto Ecomafia è stata la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta. L’indagine, relativa ai crimini ambientali accertati in Italia nel 2025, evidenzia una diminuzione dei reati dopo due anni consecutivi di crescita, a fronte di un peso ancora rilevante delle ecomafie sulla società e sull’economia nazionale. Complessivamente, i reati ambientali accertati sono scesi a 35.735, registrando una contrazione del 12% rispetto al 2024, mentre i controlli effettuati sono aumentati dello 0,4%, raggiungendo quota 1.460.611. In controtendenza risultano gli illeciti amministrativi, saliti a 77.895, con un incremento dell’11,4%. A destare particolare attenzione è soprattutto il valore economico delle attività criminali: il business illegale delle ecomafie raggiunge gli 11,5 miliardi di euro, con una crescita di 2,2 miliardi riconducibile principalmente all’espansione delle attività illecite nella gestione dei rifiuti e nelle filiere agroalimentari. Nelle quattro regioni italiane a tradizionale presenza mafiosa si concentra complessivamente il 44,3% dei reati ambientali accertati a livello nazionale.

Calabria, Cosenza quinta provincia in Italia: preoccupano incendi, cemento e illegalità contro gli animali

Nel quadro regionale, Cosenza risulta la provincia calabrese con il maggior numero di reati ambientali, collocandosi al quinto posto della graduatoria nazionale con 1.092 illeciti. L’analisi delle singole filiere criminali evidenzia criticità differenti: la Calabria scende al sesto posto per quanto riguarda il ciclo illegale dei rifiuti, occupa il quarto nella graduatoria relativa al ciclo illegale del cemento e in quella dell’arte rubata, sale al terzo posto per le illegalità contro gli animali e raggiunge il secondo per gli incendi boschivi e di vegetazione. Nel corso del suo intervento, la presidente di Legambiente Calabria ha ricordato anche la figura del capitano di Fregata Natale De Grazia, al quale era stata dedicata l’edizione 2025 del Rapporto Ecomafia in occasione del trentennale della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 1995. “Al capitano Natale De Grazia – ha concluso Parretta – e alla sua profonda cultura della legalità, al suo voler aggiustare le cose storte, quelle insopportabili, che non piacciono a nessuno di noi, la Calabria deve moltissimo. Serve un cambiamento che coinvolga tutti, per realizzare un’economia sana e circolare e liberarci dalle illegalità e dalle logiche criminali. Continuare la lotta contro la criminalità ambientale significa costruire un futuro diverso in Calabria”.

Le nuove strategie della criminalità ambientale e le infiltrazioni nell’economia circolare

Antonio Pergolizzi, dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, ha sottolineato la necessità di interpretare i dati del Rapporto Ecomafia alla luce delle caratteristiche dei singoli settori e del livello di controllo e presidio del territorio. “La Calabria rimane uno degli hotspot della criminalità ambientale. È un dato particolarmente evidente nel campo degli incendi, nel ciclo illegale del cemento, ma anche in quello dei rifiuti, nel bracconaggio e nelle filiere agroalimentari. È un quadro che merita particolare attenzione”. Nel suo intervento, Pergolizzi ha approfondito anche l’evoluzione delle attività criminali legate all’ambiente, caratterizzate da modalità operative sempre più sofisticate, soprattutto nel settore della gestione dei rifiuti, con la capacità delle organizzazioni criminali di inserirsi anche nei processi dell’economia circolare. “Oggi non si tratta soltanto di smaltire o sversare illegalmente i rifiuti, ma anche di inserirli nelle dinamiche degli impianti e delle filiere dell’economia circolare. È un know-how che osserviamo da alcuni anni e che la criminalità organizzata mette in campo anche in Calabria”.

Il contrasto alle ecomafie e la collaborazione con magistratura e forze dell’ordine

Un ulteriore approfondimento è stato dedicato alla collaborazione tra Legambiente e gli organismi impegnati nel contrasto alla criminalità ambientale, fondamentale per la raccolta e l’interpretazione dei dati contenuti nel rapporto. “Il Rapporto Ecomafia – ha detto Pergolizzi – è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge le forze dell’ordine, gli organi di polizia giudiziaria, la magistratura, la Direzione nazionale antimafia e la Direzione investigativa antimafia. È un confronto continuo: dagli inquirenti raccogliamo novità e spunti investigativi, mentre mettiamo a disposizione analisi e approfondimenti che possono offrire ulteriori elementi per le indagini. È un metodo di lavoro che si rinnova ogni anno e attraverso il quale continuiamo a imparare”. Al confronto ospitato dall’Università della Calabria hanno partecipato anche la professoressa Elvira Brunelli, docente ordinaria del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, l’ingegnere Salvatore Siviglia, dirigente generale del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, l’avvocato Dario Sammarro, dottore di ricerca in Diritto amministrativo, la professoressa Maria Mazzuca, coordinatrice scientifica del Laboratorio di Ricerca su Mafia e Corruzione, e il professor Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia presso l’Unical.