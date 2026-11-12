E’ un’Italia bellissima! Scacco matto alla Francia di Zidane, Pio Esposito gigante nel suo San Siro: 3-1 e primo posto nel girone!

Bella! Bella! Bella! Contro una squadra fortissima, una delle più forti del mondo, semifinalista nell’ultima Coppa del mondo, l’Italia giganteggia. Battuta la Francia a San Siro con una prestazione grandiosa e una vittoria emozionante, come non accadeva da tempo in maglia azzurra, soprattutto dopo l’ennesima delusione mondiale. Sta avendo ragione, ancora, Roberto Mancini, in grado di esaltare al meglio le caratteristiche della sua squadra, con coraggio, lanciando i giovani, senza paura. Eroe della serata, Pio Esposito, che nel suo stadio segna una doppietta e conferma di avere una media punti incredibile in azzurro, dietro solo a un gigante come Meazza. A Milano finisce 3-1: adesso l’Italia è prima nel girone di Nations League, a pari punti coi transalpini, ma davanti per gli scontri diretti. Se vince nell’ultima in Belgio, sarà prima nel girone. E chi lo avrebbe mai detto, solo un mese fa.

La partita

La Francia parte fortissimo, mostrando tutta la sua qualità. Gioco di prima, a due tocchi, alta intensità e baricentro alto. Italia schiacciata. Così Donnarumma sbaglia in disimpegno, non si intende con Bastoni e Barella e offre la palla a Olise, che fa 0-1. Un inizio shock e lo spauracchio goleada, ma l’Italia piano piano si ricompone e ne esce alla grande. Cambiaghi punta Gusto, lo salta, mette in mezzo e Pio Esposito fa 1-1, alla prima azione e al primo tocco. Gli azzurri risorgono, tengono, vanno a un passo dal 2-1 con Sebastiano Esposito e poi baciano il palo che salva Donnarumma sul tiro di Barcola. Finisce 1-1. L’Italia tiene.

L’Italia tiene e nella ripresa è un’altra squadra. Baricentro alto, tanta pressione, Francia in difficoltà. Un’altra partita. I transalpini non la vedono, l’Italia è bellissima. E così Cambiaghi punta ancora e viene messo giù. Rigore! Dal dischetto Sebastiano Esposito, che tira male e la manda fuori. Gli azzurri ne risentono? Macché! Entrano Di Marco e Vergara, cambia tutto. Ma è Barella che lavora un bel pallone, allarga per il compagno a sinistra, che gioca in posizione avanzata, e palla dentro per il laziale Frattesi, che fa 2-1. Estasi San Siro. A completare l’opera, Vergara, che si guadagna un altro rigore. Questa volta dal dischetto va il fratello, Pio, che batte Maignan e fa 3-1 e doppietta, con tanto di lacrime. “Avevo una responsabilità, sia perché si doveva chiudere la partita e sia perché dovevo cancellare l’errore di mio fratello, perché so che gli sarebbe pesato” ha detto a fine gara.