DSA, a Reggio Calabria arriva un corso per formare tutor specializzati nel supporto allo studio: aperte le iscrizioni | INFO

Un nuovo percorso formativo per preparare figure specializzate nel sostegno scolastico agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Le sezioni dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro promuovono il Corso di formazione sul ruolo del tutor specifico per studenti con DSA 2026/2027, un’iniziativa rivolta a candidati che vivono e lavorano in Calabria e intendono acquisire competenze per accompagnare bambini e ragazzi nel percorso di apprendimento. Le pre-iscrizioni sono gratuite e resteranno aperte fino al 30 novembre, mentre l’avvio delle attività è previsto a dicembre, subordinatamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti. L’obiettivo è contribuire alla formazione di una rete di professionisti capaci di offrire un supporto educativo qualificato agli studenti e alle loro famiglie, intervenendo soprattutto sulle difficoltà legate all’organizzazione dello studio, all’individuazione di strategie personalizzate e allo sviluppo dell’autonomia.

Studenti con DSA, il ruolo del tutor nel sostegno allo studio

Aiutare un figlio con DSA nello svolgimento dei compiti, individuare un metodo di studio adeguato alle sue esigenze e trovare il giusto equilibrio tra l’impegno richiesto e i risultati raggiunti rappresentano alcune delle difficoltà che molte famiglie affrontano quotidianamente. Le problematiche scolastiche, infatti, non riguardano esclusivamente l’acquisizione delle conoscenze, ma coinvolgono anche la capacità di organizzare il lavoro, utilizzare strumenti appropriati e sviluppare strategie di apprendimento efficaci. In questo contesto, il tutor con competenze specifiche sui DSA può rappresentare una figura di riferimento per accompagnare gli studenti nella costruzione di un metodo di studio coerente con le loro caratteristiche individuali. Il percorso promosso dall’AID punta proprio a formare persone in grado di affiancare bambini e ragazzi attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e partecipative e di strategie psicoeducative. L’intervento del tutor è orientato non soltanto al miglioramento dell’esperienza di apprendimento, ma anche alla crescita dell’autonomia, della consapevolezza e del benessere scolastico, con possibili ricadute positive sulla qualità della vita degli studenti e delle loro famiglie.

Corso tutor DSA 2026/2027: 120 ore tra lezioni online e tirocinio

Il programma formativo prevede 120 ore complessive, articolate in una prima fase teorica e in una successiva esperienza pratica. Le 60 ore dedicate alla formazione teorica saranno suddivise tra 30 ore da svolgere attraverso una piattaforma online e altre 30 ore di webinar in diretta. Questa prima parte consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare con studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, approfondendo metodologie, strumenti e strategie di supporto allo studio. Seguirà un tirocinio di ulteriori 60 ore, delle quali 20 dedicate al lavoro di gruppo e 40 da svolgere in presenza, nell’ambito di attività formative rivolte ai ragazzi. L’alternanza tra preparazione teorica ed esperienza diretta costituisce uno degli elementi centrali del percorso, pensato per consentire ai futuri tutor di confrontarsi concretamente con le esigenze degli studenti e con le modalità di intervento più appropriate. Particolare attenzione sarà riservata alla personalizzazione delle strategie educative e all’impiego di strumenti utili a favorire una partecipazione più autonoma e consapevole alle attività scolastiche.

Il corso comprende anche un sistema di valutazione articolato in tre prove, attraverso le quali saranno verificate le competenze acquisite dai partecipanti. La prima consiste in una prova scritta a distanza, svolta in modalità digitale, finalizzata ad accertare le conoscenze maturate durante la formazione teorica. Soltanto i candidati che avranno superato questa verifica potranno accedere al tirocinio previsto dal programma. La fase conclusiva sarà costituita da un esame orale, durante il quale ciascun partecipante dovrà presentare un caso seguito nel corso dell’esperienza pratica, illustrando e motivando le scelte metodologiche e didattiche adottate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuati. Il superamento di tutte le prove previste consentirà di ottenere l’attestato di partecipazione al corso di formazione. La valutazione finale sarà quindi collegata anche alla capacità di applicare le conoscenze teoriche a situazioni concrete, tenendo conto delle caratteristiche individuali e dei bisogni educativi degli studenti seguiti.

Chi può partecipare al corso per tutor DSA in Calabria

La formazione è riservata a candidati che vivono e lavorano nella Regione Calabria e che possiedono specifici titoli di studio. Possono partecipare i laureati in Scienze della formazione primaria e coloro che hanno conseguito il diploma di Abilitazione Magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002, oltre ai candidati in possesso di titoli per l’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Sono ammessi anche i laureati in Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Lingue e Letterature Straniere, Scienze e Matematica, così come i laureati in altre discipline insegnate nella scuola secondaria, purché abbiano maturato una significativa esperienza di insegnamento nella materia di riferimento. Tra i titoli previsti figurano inoltre le lauree in Psicologia, Logopedia ed Educazione Professionale. La definizione di questi requisiti risponde alla finalità di rivolgere il percorso a persone che possiedano già una preparazione coerente con le attività educative e di supporto all’apprendimento, da integrare attraverso una formazione specifica sulle esigenze degli studenti con DSA.

Iscrizioni entro il 30 novembre: quota di partecipazione e modalità

Per accedere alla selezione è necessario effettuare una pre-iscrizione gratuita entro il 30 novembre 2026, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Associazione Italiana Dislessia. I candidati ammessi riceveranno successivamente una comunicazione contenente le indicazioni necessarie per perfezionare l’iscrizione e procedere al pagamento della quota di partecipazione, fissata in 400 euro. Per completare la procedura sarà inoltre necessario essere in regola con la quota associativa AID relativa al 2026, pari a 40 euro. L’inizio del corso è previsto nel mese di dicembre, una volta raggiunto il numero minimo di iscritti richiesto per l’attivazione. L’iniziativa delle sezioni AID di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro si inserisce in un percorso di rafforzamento del sostegno educativo sul territorio, con l’obiettivo di ampliare la disponibilità di figure preparate ad affrontare le esigenze specifiche degli studenti con DSA. Investire nella formazione dei tutor significa favorire metodi di apprendimento più personalizzati, sostenere lo sviluppo dell’autonomia dei ragazzi e contribuire a rendere più sereno il rapporto quotidiano con lo studio, offrendo al tempo stesso un punto di riferimento qualificato alle famiglie.