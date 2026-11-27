È di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto oggi, lungo la strada statale 194 “Ragusana”, all’altezza del chilometro 20,450, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. Secondo quanto comunicato dall’Anas, lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un altro veicolo. A seguito dell’incidente, la statale 194 è stata chiusa al traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della circolazione e nelle operazioni necessarie a ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente sulla statale 194: le deviazioni previste

Per consentire lo svolgimento delle operazioni sono state istituite deviazioni lungo il percorso. Per gli automobilisti provenienti da Ragusa è prevista l’uscita al bivio situato al chilometro 23,000, mentre per chi proviene da Catania l’uscita è prevista alla rotatoria di Lentini, al chilometro 16,300.