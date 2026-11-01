Dramma nel Vibonese, 80enne cade da un albero durante la potatura: trovato privo di coscienza, interviene l’elisoccorso

Questa mattina, intorno alle ore 10:00, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento sono intervenuti in un podere nel territorio comunale di Ricadi per soccorrere una persona caduta da un albero durante alcune operazioni di potatura. L’uomo, di 80 anni, è stato individuato a terra e privo di coscienza dal proprietario di un terreno limitrofo, insospettito dalla presenza di un’autovettura ferma sul posto dalla giornata precedente. Accertata la presenza dell’uomo, sono stati immediatamente allertati i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco, considerata la difficoltà di accesso all’area interessata dall’evento.

Il personale operativo ha effettuato le operazioni di recupero mediante tecniche e manovre SAF (Speleo Alpino Fluviali), specifiche per interventi in ambienti impervi e difficilmente accessibili. Una volta recuperato, l’uomo è stato trasportato fino al punto di incontro con il personale sanitario del 118, per il successivo trasferimento in ospedale mediante elisoccorso. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario, collaborando nelle operazioni di soccorso e recupero.