Un esito particolarmente positivo della conferenza stampa svoltasi nella sede del Comune di Roccella Jonica martedì 17 novembre, ha ufficialmente aperto la collaborazione tra Dracma e la città di Roccella Jonica. Dal 5 dicembre inizia la nuova stagione 2026/2027 dell’Auditorium comunale, frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e Dracma, a cui è stata affidata la gestione e valorizzazione della struttura.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per illustrare i contenuti e gli obiettivi della nuova collaborazione, che punta a restituire all’Auditorium “Unità d’Italia” un ruolo centrale nella promozione culturale e nella diffusione delle arti sceniche sul territorio.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito, l’Assessora alla Cultura Rossella Scherl e il Direttore Artistico di Dracma Andrea Naso.

“Siamo veramente felici che l’Auditorium possa ritrovare la sua dimensione – ha dichiarato Vittorio Zito nel corso della conferenza stampa – e questa collaborazione con Dracma non fa che dimostrare come la cultura rappresenti un elemento fondante di una comunità. In questi anni ci siamo impegnati a far sì che venisse data continuità allo sforzo impiegato dalle precedenti amministrazioni comunali per rendere Roccella un unicum nel panorama regionale e uno dei pochi casi a livello nazionale in cui la cultura incarna l’elemento qualificante della proposta di una comunità“.

“Con i componenti dell’Associazione Dracma – ha aggiunto l’Assessora alla Cultura Rossella Scherl – ci siamo trovati fin da subito in sintonia perché crediamo che l’arte non debba essere finalizzata solo all’evento, ma debba avere un riscontro educativo. Pertanto, credo che in questo percorso che faremo fianco a fianco, potremo pensare anche di aiutare i nostri ragazzi attraverso attività e laboratori a crescere meglio“.

“L’attività che andremo a svolgere – ha concluso il Direttore Artistico Andrea Naso – non si limita alla semplice programmazione, ma mira anche ad una strategia di formazione del pubblico, incentivandolo ad essere presente a teatro e intercettando le nuove generazioni. Il nostro manifesto comprenderà per questa stagione la prosa, il teatro ragazzi, la musica con uno spettacolo di tango e il prossimo anno ci sarà anche la danza, con un cartellone multidisciplinare a tutti gli effetti. Non escludiamo che fuori cartellone si possano fare degli eventi extra”.

Un cartellone, tra spettacoli e attività, grazie al quale Dracma porta avanti progetti di arte e cultura nei vari territori in cui opera. Oltre agli eventi artistici a Polistena e Reggio Calabria, nonché l’inizio di stagione a Filadelfia, BRECCE approda anche a Roccella Jonica, con 16 appuntamenti multidisciplinari, 10 spettacoli in abbonamento, e sei appuntamenti pomeridiani dedicati ai più piccoli, che avranno come protagonisti artisti e artiste nazionali e internazionali, senza dimenticare i talenti calabresi. Si partirà sabato 5 dicembre, con Gin Game, di Donald L. Coburn, con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, regia di Gianpiero Francese. Il 19 dicembre, Rinascerò, Quando Milva incontrò Piazzolla di Cecilia Herrera, la cui voce sarà accompagnata dai musicisti Pablo Corradini, Carlo Michini, Roberto Della Vecchia, Davide Moro, e dai danzatori Walter Venturini e Javier Guiraldi.

Il nuovo anno inizierà con Ridi, piangi, ti ecciti, il 9 gennaio, con Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli, di Genchi/Capriuoli, proseguendo il 23 gennaio con Donne da Buttare, Ovvero Aless.IA, di e con Rosalia Porcaro scritto con Francesco Burzo, regia di Barbara Terrinoni.

A febbraio andranno in scena alcune eccellenze del nostro territorio: sabato 6 lo spettacolo Prove Aperte, con Max Mazzotta, Paolo Mauro e Graziella Spadafora, scritto e diretto da Max Mazzotta, mentre venerdì 27, Goodbye Horses, di e con Dalila Cozzolino, che ne cura anche la regia con Lorenzo Guerrieri, e con Gianfranco De Franco, Mario Russo, Marco Ziello, progetto artistico Compagnia Ragli.

A marzo gli appuntamenti proseguiranno con Life is a flower, sabato 6, con Graziano Piazza e Daniele Ronco, regia di Raffaele Latagliata, e con La firma, sabato 20, con Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis, tratto da “Non ti fidare” di Claudio Fava, regia di Claudio Fava.

Giovedì 1° aprile, in scena Anna dei Miracoli, di William Gibson, con Mascia Musy, Anna Mallamaci, Elisa Lucarelli e Tommaso Bernabeo, adattamento e regia di Emanuela Giordano. Sabato 24 aprile in scena Le smanie per la villeggiatura, di Carlo Goldoni, con Stefano Artissunch, Stefano De Berardin, Stefano Tosoni, Laura Graziosi e Lorenzo Artissunch, regia di Stefano Artissunch.

Anche a Roccella Jonica non mancherà la rassegna dedicata a bambine e bambini e alle loro famiglie, sei appuntamenti, da dicembre a maggio, la domenica pomeriggio alle 18:00.

Il 13 dicembre, per Teatro Ragazzi Il menù di Re Artù, con Stefano Cutrupi, Annalisa Schiavone, Antonio Straffalaci, regia di Renzo Pagliaroto, produzione Dracma. Il 16 gennaio, Ida e la bambina nuova, di e con Marta Zotti, collaborazione Silvano Antonelli.

Maurizio Azzurro e Luigi Savinelli saranno i protagonisti, il 13 febbraio, di Gedeone cuor di fifone, con la regia di Maurizio Azzurro, mentre il 21 marzo in scena Hansel e Gretel, con Silvia Lemmi, testo e regia di Francesco Cortoni, musiche di Giorgio De Santis.

A chiudere la rassegna Teatro Ragazzi saranno Come il brutto anatroccolo, il 10 aprile, con Delia De Marco, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio, da H. Christian Andersen, testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco, e il 9 maggio La Sirenetta, con Annalisa Schiavone, Livia Massimi e Andrea Trovato, testo e regia di Alessia Sorbello, produzione Dracma.

Gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Roccella Jonica, alle ore 20:45, mentre quelli del Teatro Ragazzi saranno alle 18:00. Tutti gli spettacoli di BRECCE sono organizzati da Dracma, con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC), Regione Calabria e il Comune di Roccella Jonica.