In un gruppo Facebook dedicato all’accompagnamento e alla Legge 104 un utente ha pubblicato la foto del proprio verbale, con una domanda semplice: dove si trova la percentuale di invalidità? È una domanda che ricorre spesso, e la risposta sorprende molti: in quel foglio la percentuale non c’è, e non per errore. Il documento fotografato è il verbale di accertamento dell’handicap previsto dall’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La commissione riconosce l’interessato “portatore di handicap (comma 1 art. 3)”. Questo verbale non misura l’invalidità in percentuale: stabilisce se esiste una condizione di handicap e se questa è grave. La percentuale appartiene a un altro accertamento, quello dell’invalidità civile, regolato da norme diverse (Legge 118/1971 e successive). Spesso la domanda è unica e la visita è una sola, ma i giudizi sono due e producono due verbali distinti. Se la domanda di invalidità civile non è stata presentata, la percentuale semplicemente non esiste.

Come leggere il verbale della foto

“Portatore di handicap (comma 1 art. 3)”. È il riconoscimento dell’handicap senza connotazione di gravità. La gravità corrisponde al comma 3 dello stesso articolo, ed è quella che dà diritto, per esempio, ai tre giorni di permesso mensile retribuito per il lavoratore o per il familiare che lo assiste. Con il solo comma 1 questi permessi non spettano.

“Non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”. Quella norma prevede che il verbale indichi già se la persona ha diritto al contrassegno per il parcheggio dei disabili e alle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto. Qui la commissione ha escluso entrambe le cose.

“Revisione: NO”. Il giudizio è definitivo: non è prevista una nuova visita a scadenza.

“OMISSIS”. Nella copia consegnata al cittadino i dati sanitari possono comparire oscurati per tutela della riservatezza. La versione completa, con diagnosi e valutazioni, è disponibile all’interessato.

Dove trovare la percentuale

Chi ha presentato anche la domanda di invalidità civile può trovare il relativo verbale sul sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS al servizio dedicato ai verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, oppure nel fascicolo previdenziale del cittadino. In alternativa ci si può rivolgere a un patronato o a un’associazione di categoria, che possono consultare la pratica con delega, oppure alla sede INPS di competenza.

Chi invece la domanda di invalidità non l’ha mai presentata deve partire dal medico certificatore, che invia il certificato telematico, e poi presentare la domanda. Va ricordato che l’indennità di accompagnamento, il tema del gruppo, si ottiene solo attraverso l’accertamento dell’invalidità civile: servono il 100% e l’impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere da soli gli atti quotidiani della vita. Il verbale della Legge 104, da solo, non basta.

Se il giudizio non convince

Contro il verbale si può ricorrere al giudice con l’accertamento tecnico preventivo (articolo 445-bis del codice di procedura civile), entro sei mesi dalla notifica. È un termine che si dimentica facilmente e che, una volta scaduto, chiude la strada. Conviene farsi assistere fin dall’inizio da un patronato o da un legale e da un medico legale di parte.

Cosa cambia dal 2027

Tutto questo sta per cambiare. La riforma della disabilità (decreto legislativo 62/2024) sostituisce gli accertamenti separati con un’unica “valutazione di base” affidata all’INPS, avviata dal nuovo certificato medico introduttivo e svolta dalle Unità di Valutazione di Base, che prendono il posto delle vecchie commissioni. Dopo la sperimentazione partita nel 2025 ed estesa nel marzo 2026 a 60 province, la riforma sarà in vigore in tutta Italia dal 1° gennaio 2027. L’obiettivo è un percorso unico al posto di due: una semplificazione attesa da anni, a patto che uffici e medici siano pronti a gestirla.

Il consiglio

Un verbale è un atto medico-legale con conseguenze concrete su permessi, benefici economici e agevolazioni. Prima di dare per perso un diritto, o di pensare di averne uno che non c’è, vale la pena farlo leggere a chi sa interpretarlo. E, soprattutto, non lasciar passare i sei mesi.