Don Zampaglione, con la sua solita, travolgente, simpatia, promuove la prossima Festa d’Autunno che si terrà sabato 28 novembre alle ore 20 presso il salone parrocchiale di Masella. L’evento culinario, organizzato da una squadra affiatata, propone un menu economico a base di trippa, fagioli alla messicana e crespelline. La serata sarà animata dalla presenza dell’artista Cosimo Papandrea che intratterrà i partecipanti presenti.
I fondi raccolti durante la manifestazione saranno interamente devoluti alle necessità della parrocchia locale. Don Zampaglione invita calorosamente la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa benefica all’insegna della convivialità e della tradizione.