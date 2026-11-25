Un successo editoriale che ha attirato l’attenzione anche di personalità di spicco del mondo della moda e della medicina. A meno di un mese dalla pubblicazione, sono andate esaurite le copie dell’ultima opera di don Giovanni Zampaglione, un opuscolo dedicato ai Santi Cosma e Damiano, edito da Città del Sole e ancora disponibile online. Nella giornata di ieri, il dottor Alessandro D’Ambrosio, medico chirurgo specializzato in medicina estetica e influencer con oltre quattro milioni di follower, e il noto stilista Alviero Martini hanno scelto di conoscere e sostenere il progetto editoriale del sacerdote. L’opera rappresenta anche un omaggio personale del parroco ai propri genitori, in particolare in occasione del primo anniversario della scomparsa del padre, che sarà ricordato domenica durante la Santa Messa delle ore 11:30. “Un’opera”, riferisce don Giovanni Zampaglione, “a cui tengo particolarmente e che ho voluto dedicare con amore filiale ai miei genitori. Per mio padre”, aggiunge il sacerdote, “proprio domenica celebrerò il I Anniversario della sua dipartita nella S.Messa delle ore 11:30”.

Il sostegno di Alessandro D’Ambrosio e Alviero Martini assume per il sacerdote un significato che va oltre la semplice promozione editoriale, rappresentando un incontro tra medicina, creatività e spiritualità, nel segno dell’insegnamento dei Santi Cosma e Damiano. “In questo gesto vedo intrecciarsi la cura per il corpo, l’arte e la fede. SS.Cosma e Damiano, i Santi Medici “anargiri” (coloro che curano gratuitamente senza chiedere nulla in cambio), ci ricordano proprio il comando evangelico di Gesù: “Gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date” (Mt.10,8). La medicina, la creatività e il mio stesso ministero sacerdotale diventano così strumenti di un’unica missione: servire l’uomo nella sua interezza. Allo stesso tempo la dedica ai miei genitori richiama la bellezza del quarto comandamento “Onora tuo padre e tua madre”. (Esodo 20,12) e mi fa pensare a come ogni vocazione, ogni servizio alla comunità, nasca quasi sempre dentro a una famiglia che per prima ha insegnato ad amare”.

Don Giovanni Zampaglione ha quindi espresso la propria gratitudine nei confronti delle due personalità che hanno deciso di affiancarlo nella diffusione dell’opuscolo, sottolineando il valore umano e spirituale della loro partecipazione. “Ringrazio di cuore il dottor Alessandro D’Ambrosio e lo stilista Alviero Martini per aver prestato il loro volto e la loro sensibilità a questo mio progetto, trasformando la promozione di un libro in un gesto di autentico di amicizia, fede e condivisione. Chiedo ai Ss.Cosma”, conclude il parroco don Giovanni Zampaglione, “di continuare a benedire il mio cammino, la nostra comunità, i miei genitori che dal cielo mi proteggono, e tutti voi che, attraverso queste pagine, riscoprirete la bellezza della fede e della gratuità”.