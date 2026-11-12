Domotek Volley, trasferta ad alta tensione contro Fano. Saitta: “Ogni partita per noi è una finale”

Una trasferta impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, ma anche un’altra occasione per crescere e misurare i progressi compiuti nelle prime giornate. La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara alla sfida in casa del Fano, formazione costruita per puntare al salto di categoria, con la consapevolezza di dover affrontare un avversario di grande qualità e la determinazione di giocarsi le proprie possibilità. A presentare l’incontro è il palleggiatore amaranto Davide Saitta, che sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione in ogni appuntamento del campionato di Serie A2. Per il regista reggino non esistono partite da considerare più o meno importanti: ogni gara rappresenta un’opportunità per conquistare punti, migliorare il gioco e proseguire il percorso di crescita della squadra. Un atteggiamento che la Domotek vuole portare anche sul campo di Fano, senza lasciarsi condizionare dal valore degli avversari o dalle ambizioni della formazione marchigiana.

“Sappiamo che ogni partita per noi è da affrontare come una finale, nel senso che tutte le partite sono occasioni per fare punti, per crescere, migliorare”, spiega Saitta alla vigilia della trasferta. Il palleggiatore è consapevole delle difficoltà che attendono la Domotek, ma richiama anche l’attenzione sull’equilibrio emerso nelle prime giornate del torneo, durante le quali i risultati hanno dimostrato come nessuna sfida possa essere considerata scontata. “Sappiamo ovviamente che andiamo in casa di Fano, che è una formazione costruita per fare il salto di categoria o comunque lottare per il salto di categoria, però queste prime partite di campionato ci insegnano che nulla è scontato e dobbiamo andare lì a fare la nostra prestazione”. L’obiettivo degli amaranto sarà dunque quello di esprimere il proprio gioco e affrontare con determinazione una squadra che dispone di qualità importanti, cercando di confermare quanto di positivo mostrato nelle precedenti uscite.

Fano, Saitta conosce bene Bonitta e i giocatori avversari

La formazione marchigiana rappresenta un banco di prova significativo anche per il valore degli uomini a disposizione dell’allenatore Marco Bonitta, tecnico che Davide Saitta conosce molto bene e del quale apprezza la preparazione e la filosofia di gioco. Il palleggiatore della Domotek si aspetta una squadra particolarmente attenta alle caratteristiche degli avversari, capace di proporre una pallavolo di qualità e di mettere in difficoltà qualsiasi formazione del campionato. “Conosco benissimo l’allenatore Marco Bonitta, che è un tecnico che ama la buona pallavolo, innamorato di questo sport, so come lavora, quindi so che troveremo una squadra preparatissima sul nostro gioco e che tende a fare una pallavolo anche a volte spettacolare”, osserva il regista amaranto, evidenziando le qualità dell’allenatore avversario e il livello tecnico che caratterizza la squadra marchigiana.

Oltre alla guida tecnica, Saitta conosce anche diversi protagonisti della formazione di Fano, a partire da alcuni giocatori che considera tra i più importanti della categoria. Il riferimento è a Pinali, Cattaneo e Tondo, atleti che contribuiscono a rendere particolarmente competitivo l’organico marchigiano. Un insieme di individualità di alto livello che la Domotek dovrà affrontare mantenendo attenzione e continuità durante tutte le fasi dell’incontro. “Conosco alcuni giocatori avversari, c’è Pinali, c’è Cattaneo, c’è Tondo, giocatori di livello altissimo per la categoria. Cercheremo di andare là a fare come abbiamo fatto finora la nostra gara”, aggiunge il palleggiatore, confermando la volontà di concentrarsi soprattutto sulla prestazione della propria squadra. La trasferta rappresenterà quindi un’altra verifica del percorso intrapreso dagli amaranto, chiamati a confrontarsi con un avversario che ha dichiarate ambizioni di alta classifica.

La battaglia contro Gioia del Colle e il tie-break deciso sul filo dell’equilibrio

La preparazione alla sfida contro Fano passa anche dall’analisi dell’ultima gara disputata dalla Domotek, protagonista di una lunga e combattuta partita contro Gioia del Colle, conclusa soltanto al tie-break. Un incontro che Saitta ricorda per l’intensità e per l’equilibrio, ma anche per alcune situazioni nelle quali la formazione reggina avrebbe potuto gestire meglio i momenti decisivi. Secondo il palleggiatore, soprattutto nel secondo e nel terzo set la squadra ha pagato qualche episodio di inesperienza, riuscendo comunque a reagire nel quarto parziale e a trascinare la partita fino a un quinto set particolarmente combattuto. “È una partita bellissima, col senno di poi riguardando alcuni momenti della gara abbiamo forse peccato di inesperienza in alcuni momenti, soprattutto nel secondo e nel terzo set. Poi bravi nel quarto a rimanere attaccati alla partita e andare al tiebreak, dove poi sul 23-21 è stato veramente un “tiro della monetina” e abbiamo scelto male: testa o croce”. Una riflessione che evidenzia tanto il rammarico per il risultato quanto la consapevolezza dei progressi compiuti da un gruppo ancora impegnato a trovare continuità e maturità nel nuovo campionato.

La Domotek guarda lontano: “Sono 26 gare, siamo alla quinta”

Per Davide Saitta, il ritorno nel campionato cadetto rappresenta un’esperienza entusiasmante, soprattutto per il livello tecnico e per l’equilibrio che caratterizzano la Serie A2. Il regista amaranto sottolinea come ogni giornata possa riservare risultati inattesi e come la competitività del torneo imponga a tutte le squadre di mantenere sempre alta la concentrazione. “È bellissimo, il livello è alto, un campionato molto bello dove veramente tutti possono vincere contro tutti, non ci sono partite facili o partite impossibili. Ed è bello stare in campo anche con la nostra squadra, che migliora giorno dopo giorno”, racconta il palleggiatore, mostrando soddisfazione per il percorso intrapreso dalla Domotek e per la crescita del gruppo. Un processo che richiede tempo, lavoro e la capacità di affrontare ogni partita senza perdere di vista gli obiettivi complessivi della stagione.

Il messaggio di Saitta è soprattutto un invito alla pazienza e alla continuità, evitando di attribuire un peso eccessivo alla classifica dopo appena poche giornate. La Domotek è ancora nelle prime fasi di un campionato lungo e impegnativo, nel quale sarà fondamentale consolidare i meccanismi di squadra e trasformare ogni esperienza in un’occasione di miglioramento. “È un processo, un percorso lungo, sono 26 gare, siamo alla quinta adesso e dobbiamo vedere l’obiettivo lontano e non guardare ora la classifica. E stare sempre attaccati sul pezzo”, conclude Saitta. La trasferta di Fano si inserisce proprio in questa prospettiva: un confronto difficile, contro una formazione costruita per competere ai vertici, da affrontare con determinazione e senza timori reverenziali. Per gli amaranto sarà un’altra occasione per misurare il proprio livello e continuare a costruire, partita dopo partita, il percorso nel campionato di Serie A2.