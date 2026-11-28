La Domotek Volley Reggio Calabria torna a sorridere dopo la prestazione di Lagonegro e conquista un’importante vittoria contro l’Union Napoli nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca. Un successo che assume un valore particolare alla luce delle assenze con cui la formazione reggina ha dovuto fare i conti alla vigilia dell’incontro, ma che conferma la solidità del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà. A raccontare le sensazioni del post partita è stato il centrale Luca Presta, che ha sottolineato la voglia di riscatto della squadra e la consapevolezza dei propri mezzi. “Una gara che abbiamo giocato molto bene. Volevamo riscattarci dopo la prestazione di Lagonegro, che non è stata semplice. Ma sicuramente eravamo pronti e volevamo venire qua, giocare in casa e dare il massimo come diamo sempre”, ha dichiarato Presta, soffermandosi anche sulle defezioni: “La nostra squadra, secondo me, non deve guardare alle assenze, ma a quelli che siamo. Siamo questi. In una stagione possono capitare gli infortuni: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e di quelli che siamo”.

Presta celebra il pubblico di Reggio Calabria e dedica la vittoria agli studenti di Cetraro

Il centrale ha preferito valorizzare la prestazione collettiva piuttosto che soffermarsi sul proprio rendimento individuale, evidenziando il contributo di tutti i compagni e l’importanza del sostegno dei tifosi reggini. “Onestamente abbiamo fatto una grande partita, secondo me, abbiamo giocato tutti bene. Tutti i ragazzi, anche quelli che sono entrati. Giocare così davanti a questo pubblico è sempre bello, ci dà una spinta in più e si vedeva che eravamo carichi e volevamo dare il massimo”. Un pensiero speciale è stato riservato agli studenti dell’Istituto scolastico di Cetraro, che hanno percorso numerosi chilometri per assistere alla partita nonostante l’orario dell’incontro. Un gesto particolarmente apprezzato da Presta, che ha voluto dedicare loro il successo contro Napoli: “Questi ragazzi sono da apprezzare e le scuole soprattutto mi seguono ogni anno, dove ho giocato. Loro son venuti e secondo me è una bella cosa: la dedico anche a loro questa partita. Questo deve essere un esempio virtuoso per tutta la Calabria. Adesso pensiamo a noi e ripartiamo”.

La Domotek guarda avanti: il gruppo al centro del progetto

Tra i protagonisti dell’incontro anche Sen, autore di quattro ace consecutivi. Presta ha riconosciuto le qualità del compagno, ribadendo tuttavia l’importanza della dimensione collettiva nel percorso della formazione reggina. “Siamo consapevoli della bravura di Sen, ma secondo me non bisogna pensare al singolo. Sappiamo quelli che siamo singolarmente, quello che possiamo dare, ma noi ragioniamo molto di squadra e questa è sempre stata la nostra forza”. Quanto agli obiettivi stagionali della Domotek Volley, il centrale preferisce non sbilanciarsi e mantenere alta la concentrazione sul lavoro quotidiano, senza lasciarsi condizionare dalle prospettive future e dalle aspettative legate al cammino in campionato. La priorità è tornare in palestra e dare continuità al percorso intrapreso: “Il pensiero deve essere soprattutto a quando riprendiamo ad allenarci. Dobbiamo viverci giorno dopo giorno, non pensare al futuro perché dobbiamo goderci il percorso che stiamo facendo e quello che stiamo vivendo”.