Domotek Volley, Polimeni: “credevamo nell’impresa a Fano”. E nomina 3 talenti amaranto in crescita

La Domotek Reggio Calabria espugna il campo di una corazzata come l’Essence Hotels Fano e strappa due punti preziosissimi al termine dell’ennesimo tie-break stagionale. Al termine della gara, l’allenatore Antonio Polimeni si è mostrato raggiante e determinato. “La vigilia te lo saresti mai aspettato di venire qui a Fano e strappare due punti a una corazzata come l’Essence Hotels?” – gli viene chiesto.

“Ci speravamo, ci abbiamo creduto – esordisce il mister –. Ce lo siamo detti di venire qua a fare la prestazione e che poi questo ci avrebbe potuto togliere le soddisfazioni. Sono contento che i ragazzi hanno creduto in me in questa impresa contro veramente una corazzata impressionante e sono contento per loro perché meritavano questa gioia dopo una grandissima prestazione anche con Gioia del Colle in casa, che purtroppo ci ha visti per dettagli soccombere alla squadra pugliese solo nei palloni finali. Di questa vittoria devono godersela appieno perché è frutto dei sacrifici giornalieri che fanno e solo io posso sapere quanto sono grandi questi sacrifici“.

“Non è stata una partita tecnicamente spettacolare – ammette Polimeni –, si sono visti anche nei set un prima Fano, poi Reggio Calabria, poi Fano. La squadra locale ha avuto la grande capacità.. Ma questo è nel DNA di questa squadra, di questa società: non mollare mai. A volte in certi momenti c’è venuta meno la lucidità che non ha permesso di esprimere tecnicamente un bel gioco, però poi siamo stati bravi tatticamente a sopperire a tutte le situazioni che ci hanno visto deficitarie. I ragazzi poi ci hanno messo il cuore oltre l’ostacolo sia nel quarto set che al tie-break mettendo la testa avanti. Sapevamo che in quel preciso istante mettere la testa avanti con Fano, che dal canto suo aveva delle pressioni dettate dalle aspettative di questo campionato, poteva sicuramente trarci giovamento e così è stato, perché loro obiettivamente hanno subito il colpo in maniera importante“.

“Portare 11 ragazzi esordienti in questa categoria in maniera diretta, di cui quattro o cinque titolari, ti porta a perdere in qualche momento, in qualche situazione di esperienza. È chiaro che alla luce di questo magari ci fosse stato il tie-break a Grottazzolina ce lo saremmo meritati e il discorso esperienza ci ha pagato, così come anche con Gioia del Colle che sicuramente eravamo avanti in tutti i set e potevamo gestire al meglio le situazioni. È normale, fa parte del percorso: lo sapevamo che saremmo inciampati in determinati episodi quando abbiamo fatto questa squadra giovane. Una squadra che vola il 17 di maggio sul mercato si deve interfacciare con una scelta importante: accontentarsi di quello che c’è sul mercato oppure puntare sui giovani, come abbiamo fatto noi, alle prime armi in questa categoria, per poter far leva sui loro sogni e portare a casa questa salvezza che ricordiamo e continuiamo a dirlo, è l’obiettivo di questa stagione“.

Sui tre giocatori che oggi hanno fatto molto bene, Polimeni non ha dubbi: “Boiko è uno di quelli che abbiamo pescato dalla Serie B – questo gruppo ha quattro ragazzi che vengono dalla Serie B e uno dalla Serie C – e sta dimostrando, migliorando giorno dopo giorno. Ha fatto le ultime tre settimane di allenamento perfette e nella gestione dei colpi anche in partita qualche volta qualche passo a vuoto ce l’ha, però sta migliorando e sta dimostrando di valere il prezzo del biglietto anche in questa categoria. Sen lo conosciamo tutti: in questa VNL estiva ha fatto vedere negli Europei che passo ha fatto, e anche qui, nonostante non si sia mai fermato in estate, sta accusando un po’ il colpo di queste situazioni, però è bravo a gestirsi. Iervolino è un ragazzo con grossissime qualità e lui sa benissimo che deve migliorare in due punti e quei due punti saranno determinanti affinché la sua carriera possa livellarsi ancor più verso l’alto, perché come uomo e come atleta lo merita”.

“Voglio ricordare Saitta che oggi, all’età di 39 anni, in campo sembrava un ragazzino, e i centrali: anche Buzzi entrando ha fatto non bene di più, toccando tanti palloni a muro che per noi sono stati linfa vitale nei momenti nevralgici della partita”. La Domotek torna da Fano con due punti pesanti e con la consapevolezza di essere una squadra che, nonostante la gioventù, ha imparato a lottare fino all’ultimo pallone.