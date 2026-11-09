Domotek Volley, oltre 3mila tifosi e una battaglia al tie-break: Polimeni applaude Reggio Calabria e i suoi ragazzi, “pubblico da 10 e lode”

Una partita combattuta fino all’ultimo pallone, un palazzetto gremito e una sconfitta che lascia rimpianti, ma anche indicazioni positive per il futuro. La Domotek Volley Reggio Calabria esce battuta al tie-break dalla sfida contro Gioia del Colle, al termine di una maratona durata oltre tre ore che ha regalato spettacolo ai tifosi presenti sugli spalti. Una gara equilibrata, decisa da pochi episodi, nella quale la formazione amaranto ha dimostrato di poter competere contro un avversario di grande valore, conquistando comunque un punto utile per la classifica. A sottolinearlo è l’allenatore Antonio Polimeni, che al termine dell’incontro ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando il peso dell’esperienza nei momenti decisivi e la necessità di continuare a lavorare per migliorare. Il tecnico ha rivolto parole di apprezzamento anche al pubblico reggino, protagonista di una straordinaria cornice di partecipazione con oltre 3mila spettatori e una presenza complessiva che, secondo quanto riferito, ha sfiorato le 4mila unità. Un entusiasmo che conferma il legame sempre più forte tra la squadra e la città, in una stagione nella quale la Domotek è impegnata a consolidare il proprio percorso in una categoria importante.

Domotek-Gioia del Colle, Polimeni: “Una grandissima prestazione, non ho nulla da rimproverare”

Il risultato finale lascia inevitabilmente un pizzico di amarezza alla Domotek, che ha lottato a lungo contro Gioia del Colle prima di arrendersi al tie-break. Per Polimeni, tuttavia, la qualità della prestazione rappresenta un elemento da cui ripartire, soprattutto considerando l’intensità della gara e le energie spese dai suoi giocatori. Il tecnico ritiene che a fare la differenza siano stati alcuni dettagli e, in determinate situazioni, la maggiore esperienza degli avversari. “Avevamo voglia di vincere da una parte e dall’altra – esordisce Polimeni –. Sicuramente una grandissima prestazione da parte dei nostri, una gara decisa ai dettagli anche questa, e in determinati momenti ha prevalso anche l’esperienza. Noi ci siamo un po’ piegati sulle gambe, visto che la partita è durata oltre tre ore di gioco, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”. La sconfitta viene quindi letta anche come un’occasione di crescita, soprattutto per una formazione che presenta diversi giocatori giovani e che sta ancora costruendo la propria esperienza attraverso il confronto con avversari competitivi. “Tutto ciò che di inesperienza è arrivato sarà tesoro per noi per le prossime contese. Sono sicuro che alla fine riusciremo a continuare in questo mood a livello prestativo e mi auguro che raccoglieremo ancora sempre di più in relazione ai miglioramenti che affronteremo durante il contesto settimanale. I ragazzi sono stati strepitosi”.

Il rammarico maggiore riguarda i passaggi decisivi dell’incontro, quando la Domotek ha avuto la possibilità di indirizzare diversamente l’esito della sfida. Polimeni richiama in particolare una situazione di punteggio che avrebbe potuto favorire la propria squadra, ribadendo come siano stati gli episodi a determinare il risultato conclusivo. Resta comunque la soddisfazione per aver mosso la classifica e per aver affrontato una partita di alto livello. “Mi dispiace perché quando arrivi 23-21 al tie-break puoi vincere, puoi perdere, ma ripeto: i dettagli hanno fatto la differenza. Peccato perché alla fine i ragazzi meritavano anche stavolta di andare a punti, perché fondamentalmente ci siamo portati a casa un punto e abbiamo mosso la classifica in un contesto che sapete benissimo ci ha regalato delle sorprese incredibili”. Il tecnico insiste soprattutto sulla necessità di distinguere il risultato dalla prestazione, considerando quest’ultima il vero indicatore del lavoro svolto durante la settimana. “Va bene così quando c’è la prestazione: vai a casa contento, non del risultato, ma contento perché sai bene che si vince e si perde. Se c’è la prestazione poi c’è sempre quel contorno che ti porta un po’ di soddisfazione, perché il risultato è occasionale, la prestazione no”.

Polimeni elogia Gioia del Colle e il PalaCalafiore: “Una festa incredibile”

La sfida ha ricevuto apprezzamenti anche da parte del presidente di Gioia del Colle, che ha descritto il contesto della partita come uno scenario da Superlega, sottolineando la qualità dell’organizzazione, la cornice del palazzetto e il livello espresso dalle due formazioni. Un giudizio condiviso da Polimeni, che ha riconosciuto i meriti degli avversari, capaci di mantenere un rendimento particolarmente efficace soprattutto al servizio. “Penso sia stata veramente una festa incredibile – commenta Polimeni –. Complimenti a Gioia del Colle per la vittoria e per la prestazione, perché hanno fatto una prova sublime, eccezionale, soprattutto in battuta: sono stati costanti e ci hanno fatto veramente male anche quando avevamo messo la testa avanti”. La continuità degli ospiti in battuta ha rappresentato, nell’analisi dell’allenatore amaranto, uno degli elementi più importanti nell’economia della partita, mettendo in difficoltà la Domotek anche nei momenti in cui i reggini erano riusciti a conquistare un vantaggio. Il confronto ha comunque offerto uno spettacolo di alto livello, confermando il valore delle due squadre e la capacità della città di Reggio Calabria di accompagnare con grande partecipazione appuntamenti sportivi di questa portata.

Proprio il rapporto tra la squadra e il territorio costituisce uno degli aspetti sui quali il tecnico torna con maggiore convinzione. Polimeni riconosce il valore dell’organizzazione societaria e dell’entusiasmo che accompagna la Domotek, pur invitando a mantenere la concentrazione sugli obiettivi immediati e sulla necessità di consolidare la presenza nella categoria. “È chiaro che Reggio Calabria, ma anche il contesto dirigenziale che offre questa organizzazione impeccabile, merita di confrontarsi con palcoscenici diversi, senza nulla togliere a tutte le altre società di questa categoria. Sappiamo già che Reggio Calabria ci dà quel mood in più, ma noi dobbiamo lavorare, pensare al campo, consolidare questa categoria importantissima come stiamo facendo, e poi si vedrà tutto ciò che arriverà”. Un messaggio che unisce la consapevolezza del potenziale della società alla volontà di procedere gradualmente, dando priorità al lavoro quotidiano e alla crescita sportiva della squadra.

Una Domotek giovane e con margini di crescita: l’analisi sui dettagli decisivi

Nell’analisi del momento della formazione amaranto, Polimeni riserva particolare attenzione all’età media della squadra e alle prospettive di miglioramento dei singoli. Il tecnico cita alcuni dei protagonisti del gruppo, sottolineando come diversi giocatori si trovino ancora in una fase della carriera nella quale possono acquisire esperienza e sviluppare ulteriormente le proprie qualità. “Secondo me questa è ancora una squadra con margini di crescita importanti, anche in relazione all’età media di questi ragazzi: ricordiamoci l’età di Boiko, di Iervolino, di De Santis, e Sen stesso è giovanissimo. Abbiamo solo da migliorare”. La crescita del gruppo passa quindi anche attraverso la capacità di affrontare situazioni complesse e trasformare gli episodi negativi in occasioni di apprendimento. Le ultime partite, secondo l’allenatore, hanno dimostrato che la Domotek può competere e ottenere risultati importanti, ma anche che occorre acquisire maggiore sicurezza nei momenti nei quali pochi palloni possono cambiare l’esito di un incontro. “Al di là degli aspetti tecnici – conclude Polimeni –, quello che più conta in questa fase è mettere dentro sempre quel mattoncino di esperienza che ci permetta, in altre situazioni analoghe, di avere feedback positivi. Nelle ultime due partite potevamo vincere qui e potevamo andare a punti : sono stati dettagli a punirci, quegli stessi dettagli che ci permetteranno di imparare”.

Oltre 3mila spettatori al PalaCalafiore, il ringraziamento ai tifosi di Reggio Calabria

Tra gli elementi più significativi della serata resta la straordinaria risposta del pubblico. Il PalaCalafiore ha accolto oltre 3mila spettatori, sfiorando quota 4mila, in una cornice che ha accompagnato la squadra fino all’ultimo scambio. Un sostegno che Polimeni considera fondamentale e che, a suo giudizio, va ben oltre la presenza sugli spalti durante le partite. L’allenatore racconta infatti una città che segue con entusiasmo i giocatori anche nella vita quotidiana, fermandoli per fotografie e autografi e contribuendo a creare un rapporto diretto tra gli atleti e la comunità. “Il calore di questa terra, quello che offre non solo dentro il palazzetto ma anche per le strade, con i ragazzi fermati per autografi e foto, è frutto non solo del fatto che a Reggio mancava una categoria importante da tanti anni, ma anche del fatto che questa comunità offre un calore indescrivibile. Oggi c’erano oltre 3000 persone, si sfioravano i 4000: ci hanno reso ulteriormente orgogliosi e ci hanno permesso di combattere fino all’ultima palla. Peccato, avremmo voluto premiare anche loro. Ci prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare”.

La Domotek Volley archivia così una sconfitta maturata al termine di un confronto equilibrato e intenso, portando comunque a casa un punto e indicazioni incoraggianti sul piano della prestazione. L’obiettivo resta quello di dare continuità ai progressi mostrati, migliorare la gestione dei momenti decisivi e valorizzare le potenzialità di una formazione giovane. Sullo sfondo rimane il sostegno di Reggio Calabria, che anche contro Gioia del Colle ha dimostrato di seguire con grande partecipazione il percorso della squadra amaranto.