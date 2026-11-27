Trovare un Mvp nella gara vinta dalla Domotek contro Union Napoli è realmente cosa difficile, ma la sua partita, però, è stata emozionante e brillante. Il giovane palleggiatore amaranto, Marco Favretto, alla prima esperienza in categoria ha sopperito alla grande all’assenza di Davide Saitta. Si è preso la scena. Intervistato ai microfoni della società, Favretto ha dichiarato.

Marco, innanzitutto: che gara è stata?

“È stata una gara difficile sicuramente, però anche molto bella, molto emozionante di fronte al nostro pubblico. E comunque in una giornata di lavoro, diciamo, un orario non semplice: è riuscito comunque ad essere l’uomo in più in campo“.

Come giudichi la tua – aggiungiamo noi – grande partita?

“Posso dire che è stata una grande partita, però tutto il merito, oltre che mio, va anche ai miei compagni, agli allenatori che giorno dopo giorno mi aiutano e mi danno sicurezza, insomma, anche in campo“.

Abbiamo visto Davide Saitta alzarsi e dare anche indicazioni. Come vi siete confrontati?

“Ci siamo confrontati, insomma, su come gestire la partita. Mi ha dato una grossa mano anche lui perché, insomma, essendo un giovane non ho molta esperienza in questo campionato. Però posso dire che è stato molto utile: gran parte del merito è anche a lui, ed è un onore insomma fare da secondo ad un giocatore così bravo ed importante“.

Cosa hai pensato quando Sen ha fatto quel colpo, da quattro ace consecutivi?

“Beh, diciamo che l’ha fatto comunque in un momento molto importante, in cui eravamo punto a punto, ed è stato quello che ci ha dato quella spinta in più per poi poter chiudere il secondo set“.

Una dedica per questa bellissima gara?

“La dedico ai miei genitori, che hanno fatto tanti sacrifici per potermi far arrivare qua“.