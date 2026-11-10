Domotek Volley-Gioia del Colle, Presta: “sconfitta che dispiace per il nostro pubblico, il PalaCalafiore era strapieno”

“After Hours, la SuperLega di notte”, il talk prodotto dalla Lega Pallavolo Serie A ha spento la sua settima candelina. After Hours torna su DAZN: settima stagione, partnership confermata. Ogni domenica alle 21.30, torna l’appuntamento della domenica sera condotto da Andrea Zorzi e Andrea Brogioni. Il format – un confronto diretto e spontaneo con atleti e allenatori, a poche ore dalla conclusione dei match – si conferma un prodotto autentico e unico, capace di raccontare la pallavolo andando oltre il campo di gioco e valorizzando i valori e le relazioni che rendono speciale il mondo della Serie A e che, nella passata stagione ha cavalcato e raccontato la stagione del triplete della Domotek Volley. Ospite della puntata il centrale calabrese, Luca Presta che commenta l’ultima maratona pallavolistica.

“Sconfitta che fa male, ma il pubblico è la nostra spinta”

Ed è proprio nello spirito di After Hours – raccontare la pallavolo oltre il risultato – che si inserisce l’analisi di Luca Presta. Una sconfitta che brucia, ma che non scalfisce l’entusiasmo di un ambiente che continua a sognare: la Reggio Calabria esce battuta al tie-break (21-23 al quinto set) dalla sfida casalinga contro Gioia del Colle, in una partita combattuta punto su punto e decisa solamente dalle situazioni più minute.

“Partita tostissima – ha spiegato Presta, da Belvedere Marittimo ma ormai reggino d’adozione –. Eravamo consapevoli della forza di Gioia, però è stata lunga, una battaglia decisa per le piccole cose. Accettiamo il risultato, sicuramente ci dispiace davanti al nostro pubblico che era strapieno, però questa è la pallavolo“.

Il Palazzetto, ancora una volta, ha risposto presente. “Si respira un ambiente molto bello – ha raccontato Presta –. L’ambiente in città è molto sentito. È una società giovane, ma non ci fa mancare nulla e sono sempre presenti, così come il pubblico. Senti proprio tua questa città: è una spinta in più vedere 7.000 persone, così come accaduto l’anno scorso in finale, che vengono per tifarti è un plus assurdo. Anche domenica era strapieno, un’emozione unica“.

Un capitolo a parte merita Saitta, il palleggiatore operato quest’estate e già in campo dalla prima giornata di campionato. “È stato secondo me un esempio di quello che siamo, della voglia che abbiamo di stare lì sempre – ha spiegato Presta –. Quest’estate, appena me l’ha detto, ero sicuro della sua grandissima volontà di recuperare subito e stare lì. Ogni giorno era ad allenarsi, non vedeva l’ora di tornare in campo. Infatti si è vista subito la sua presenza, il suo modo di essere sempre lì anche durante le partite, gli allenamenti e le amichevoli. Si commenta da solo, non possiamo dirgli nulla“.

Con il sorriso di chi sa che il cammino è lungo ma la strada è quella giusta, Reggio Calabria archivia il primo stop interno e si prepara al prossimo impegno, domenica alle ore 16 a Fano. Perché, come ricordato in chiusura con una battuta.