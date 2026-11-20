Continua il cammino della Domotek Volley Reggio Calabria nel campionato di Serie A2 Credem. In vista del prossimo impegno, l’assistant coach Francesco Giglio, componente dello staff tecnico insieme ad Antonio Polimeni, il primo allenatore Zambolin ed il collaboratore tecnico Remo, ha fatto il punto della situazione, ai microfoni della società, analizzando il momento della squadra, le insidie del prossimo avversario e le differenze tra le categorie.

Che differenze stai trovando tra la A3 e la A2?

“Beh, sicuramente in A2 Credem sia il livello tecnico che quello fisico rispetto alla A3 è più elevato e le partite sono tutte combattute. Quindi, diciamo che rispetto alla A3 anche da questo punto di vista c’è differenza“.

Un tuo parere sul Lagonegro: giocatori di spicco e punti di forza?

“Lagonegro ha fatto le prime quattro partite alla grande, ha preso 12 punti. A parte l’ultimo match a Macerata dove hanno giocato meno bene, nelle prime quattro hanno fatto delle partite ottime, sia per quanto riguarda la fase cambio palla che la fase break. I punti di forza direi la diagonale Cottarelli-Penna. Cottarelli è un palleggiatore esperto per questa categoria, mentre Penna è un giovane opposto emergente: mi ricordo che lo abbiamo affrontato due anni fa nel nostro primo anno di A3 quando era a Lecce e già si vedevano le sue qualità. Poi c’è Armenante, che è lì da diversi anni ed è pure lui un punto di forza: bravo sia in ricezione e nei fondamentali di seconda linea, che in quelli di prima linea“.

Come giudichi invece fino ad ora il cammino della Domotek?

“Secondo me fino ad ora è un ottimo cammino. C’è da considerare che abbiamo affrontato delle squadre molto forti come Fano, Grottazzolina, Pineto e Brescia, anche se Brescia non sta andando secondo le previsioni. Però credo che abbiamo fatto un ottimo inizio di campionato“.

Con lo staff, come sta procedendo il lavoro di quest’anno?

“Con lo staff direi che sta procedendo bene. Ho la fortuna di lavorare insieme ad Antonio e a Paolo, che sono due allenatori di alto livello, quindi per me è un privilegio lavorare insieme a loro. Tutto ok, tutto bene al momento“.