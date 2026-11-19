Saverio De Santis è stato intervistato, ai microfoni della Domotek Volley, all’interno della sala dei trofei del mondo amaranto, giovane ma ricchissima e tanto emozionante con gigantografie degli eroi del triplete. La prima domanda riguarda proprio la sala. “Veramente bellissimo rivivere quei momenti in questa sede“, ha esordito De Santis. “Invito tutti i tifosi a passare a trovarci perché è un luogo bellissimo da vedere, dove ci sono tanti ricordi e tante emozioni da ripercorrere insieme“.

L’occasione è stata anche quella di parlare del pallavolista Matteo Mancinelli, che a fine partita ha esultato con i suoi ex compagni in quel di Fano: “abbiamo colto l’occasione per farlo festeggiare in campo con noi, perché ormai c’è un legame indissolubile. L’abbiamo “cresciuto” ed è stato bellissimo rivederlo. Siamo contenti che stia riprendendo a giocare e non vediamo l’ora di rincontrarlo sui campi“.

Il focus si sposta poi sull’inizio di stagione della Domotek, reduce da cinque partite di grande intensità. “Abbiamo dimostrato di essere una squadra umile – sottolinea il libero – che quando ci sono punti in palio non vede l’ora di tirare fuori gli artigli. Siamo una squadra combattiva che non molla mai. In queste partite abbiamo fatto cinque set, un altro quattro: è stato tosto dal punto di vista fisico, ma siamo tutti contenti perché è veramente bello giocare in A2 Credem. Ci sono tanti esordienti, ma anche tanti ragazzi con voglia di dimostrare il loro valore in campo e di dare tutto per questa maglia e per questa città“.

De Santis sorride quando gli si fa notare che i tifosi, abituati bene negli anni, diventano anche esigenti: “la città è insaziabile perché li abbiamo abituati bene, vincendo tantissimo in questi anni. Non è che tutto nasce così, dal nulla: lavoriamo tantissimo per arrivare a questi livelli“. E sul segreto del successo non ha dubbi: “il duro lavoro la fa da padrone. Non c’è solo talento, non fa parte di noi, soprattutto di me stesso. Solo ore e ore in palestra a ripetere sempre gli stessi movimenti,per poi dare il meglio la domenica. Purtroppo nello sport, soprattutto nella pallavolo, uno soggetto può allenarsi duramente, ma la domenica può trovare un avversario che ha lavorato più di te o che gioca meglio e vince. L’importante è non mollare mai e fare tesoro delle sconfitte, come abbiamo fatto, per andare avanti lungo un percorso che sicuramente sarà bello e rigoglioso“.

La Serie A2? “Stiamo vedendo giocatori fantastici. Ogni domenica c’è qualche pallavolista che mi fa venire voglia di entrare in campo per confrontarmi, perché mi piacciono le sfide“.

Archiviata la bella vittoria per 3-2 in casa di Fano (“Per niente pronosticabile, Fano ha tutte le skills per fare benissimo“), l’attenzione si sposta al prossimo impegno contro la Rinascita Lagonegro, avversario già incontrato al primo anno di Serie A3. “È una squadra come noi che non molla mai, che dà battaglia e gioca bene. Fare 12 punti nelle prime cinque giornate non è da tutti. Sarà un’altra battaglia, come del resto tutte quelle che abbiamo attraversato e quelle che verranno. Ci prepariamo al meglio“.

E sui punti di forza degli avversari: “hanno un opposto forte, che abbiamo incontrato negli anni scorsi quando era a Lecce e si sta dimostrando uno dei migliori del campionato con numeri importanti. Hanno due buoni schiacciatori, due buoni centrali e conosciamo anche il palleggiatore. Sarà un’altra battaglia da vivere insieme“.