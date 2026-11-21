La grande impresa di Fano ha rilanciato entusiasmo e ambizioni in casa Domotek Reggio Calabria, ma il calendario della Serie A2 Credem Banca mette subito gli amaranto davanti a un’altra prova particolarmente impegnativa. Nella sesta giornata di campionato, la formazione allenata da Antonio Polimeni sarà di scena al Palasport di Villa d’Agri, a Marsicovetere, in provincia di Potenza, per affrontare la Rinascita Lagonegro, una delle squadre più brillanti di questo avvio di stagione. Una sfida importante per entrambe le formazioni, separate da cinque punti in classifica e accomunate dalla volontà di conquistare un risultato significativo. I lucani vogliono riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno a Macerata, mentre i reggini cercano continuità dopo il prestigioso successo esterno contro Fano. Per la Domotek, tuttavia, la trasferta presenta ulteriori difficoltà legate agli infortuni e agli acciacchi che stanno condizionando il roster. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 18:30.

Domotek Reggio Calabria, l’impresa di Fano alimenta le ambizioni amaranto

La vittoria conquistata sul campo della quotatissima Fano ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso della Domotek, capace di imporsi contro una delle formazioni più accreditate del campionato e di confermare le proprie qualità tecniche e caratteriali. La squadra di Polimeni ha mostrato fin dalle prime giornate un atteggiamento combattivo, affrontando avversari di valore e dando vita a incontri particolarmente equilibrati, molti dei quali risolti soltanto al tie-break. Un andamento che testimonia la capacità degli amaranto di rimanere in partita anche nelle situazioni più complicate, senza rinunciare a lottare su ogni pallone. Il successo di Fano ha ulteriormente rafforzato la fiducia del gruppo, che adesso punta ad avvicinarsi alle posizioni più alte della graduatoria. La condizione fisica di alcuni giocatori rappresenta però un elemento da gestire con attenzione: gli infortuni e i problemi fisici accumulati nelle ultime settimane stanno mettendo a dura prova l’organico reggino. Serviranno dunque orgoglio, determinazione e spirito di sacrificio per affrontare una trasferta che, per caratteristiche dell’avversario e situazione di classifica, si presenta tra le più delicate di questo primo scorcio di stagione.

Rinascita Lagonegro, quattro vittorie in cinque partite e 12 punti in classifica

Il rendimento della Rinascita Lagonegro racconta le difficoltà che attendono la Domotek. La formazione lucana ha iniziato il campionato con quattro successi consecutivi, imponendosi per 3-0 sul campo di Brescia, superando con lo stesso risultato Reggio Emilia davanti al proprio pubblico, vincendo 3-1 a Ravenna e battendo nuovamente per 3-0 Napoli. Una partenza che aveva permesso alla squadra di occupare le posizioni di vertice della classifica, prima della battuta d’arresto nell’ultimo turno, quando Macerata si è imposta con un netto 3-0. Una sconfitta costata ai lucani il primato, attualmente nelle mani della quotatissima Grottazzolina. Lagonegro arriva così all’appuntamento con 12 punti, mentre la Domotek ne ha conquistati sette. Gli amaranto avranno quindi l’opportunità di ridurre il distacco da una diretta concorrente per le posizioni più prestigiose della graduatoria, ma dovranno confrontarsi con una squadra che ha già dimostrato di possedere solidità e continuità di rendimento. La sfida assume anche un significato particolare per la storia recente delle due società: proprio la Rinascita Lagonegro fu il primo avversario affrontato dai reggini due anni fa al PalaCalafiore, nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

Lagonegro tra conferme e nuovi innesti: il gruppo affidato a Waldo Kantor

La Rinascita Lagonegro si presenta a questa stagione con un organico rinnovato, costruito per dare continuità al percorso delle ultime annate. Dopo il sesto posto conquistato nello scorso campionato, il club del presidente Nicola Carlomagno ha confermato alla guida tecnica Waldo Kantor, puntando su un gruppo che combina esperienza, giocatori già inseriti nell’ambiente e giovani di prospettiva. Tra i principali punti di riferimento figurano il capitano Nicola Fortunato, Stefano Armenante, arrivato alla sua settima stagione con la maglia biancorossa, e Gabriele Tognoni, al terzo anno nella formazione lucana. Diverse le novità introdotte negli altri reparti, a cominciare dalla cabina di regia, affidata a Francesco Cottarelli e Mario Catinelli. Nel ruolo di opposto sono arrivati Gaetano Penna e il giovane Alessandro Chinello, mentre il reparto degli schiacciatori comprende l’albanese Redjo Koci, alla sua prima esperienza nel campionato italiano, e Matteo Salvador, reduce dalla stagione disputata in Serie A3 a Campobasso. Al centro, accanto a Tognoni, trovano spazio Cosimo Balestra e il ventunenne Francesco Giacomini, mentre in seconda linea è tornato Leonardo Caletti, già protagonista con la Rinascita nella stagione 2023/2024. Tra i nuovi innesti figura anche il giovane schiacciatore greco Stavros Mouchlias, classe 2008, reduce dalla partecipazione agli ultimi Campionati Europei con la propria Nazionale. Un organico che ha trovato rapidamente risultati importanti e che proverà a sfruttare il fattore campo per riprendere la propria corsa dopo lo stop di Macerata.

Lagonegro-Domotek, appuntamento alle 18:30: diretta su DAZN

La sfida del Palasport di Villa d’Agri rappresenta dunque un banco di prova significativo per la Domotek Reggio Calabria, chiamata a confermare quanto di buono mostrato contro Fano e a misurarsi con una delle formazioni più in forma del campionato. Per gli amaranto sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e riuscire a esprimere il proprio gioco nonostante le difficoltà legate alle condizioni fisiche del gruppo. Dall’altra parte della rete ci sarà una Rinascita Lagonegro determinata a ritrovare immediatamente la vittoria e a rimanere nelle zone nobili della classifica. L’incontro, valido per la sesta giornata di Serie A2 Credem Banca, sarà diretto dagli arbitri Rosario Vecchione ed Enrico Autuori di Salerno. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su DAZN a partire dalle ore 18:30, per un confronto che metterà alla prova le ambizioni e il carattere della formazione reggina.