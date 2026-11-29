In questi giorni sta circolando su Facebook, con centinaia di reazioni e condivisioni, un’infografica dal titolo “12 principali neurotrasmettitori”. Il post è etichettato dalla stessa piattaforma come “Contenuti IA”: testo e immagine sono stati prodotti, almeno in parte, da un’intelligenza artificiale. Il risultato è graficamente gradevole e, nel complesso, non dice cose false. Ma in medicina la differenza tra una semplificazione utile e una semplificazione fuorviante è sottile, e vale la pena rimettere ogni tessera al suo posto.

Che cos’è un neurotrasmettitore

Un neurotrasmettitore è una molecola che una cellula nervosa libera nella sinapsi, il piccolo spazio che la separa dalla cellula successiva, per trasmetterle un segnale. L’immagine lo rappresenta correttamente: le vescicole all’estremità dell’assone si aprono, le molecole attraversano lo spazio sinaptico e si legano ai recettori della membrana di arrivo. Il punto che l’infografica non dice è il più importante: l’effetto di un neurotrasmettitore non dipende dalla molecola in sé, ma dal recettore che incontra e dal circuito in cui lavora. La stessa sostanza può eccitare un neurone e inibirne un altro. Per questo formule come “la dopamina è la molecola del piacere” o “la serotonina è l’ormone della felicità” sono slogan, non fisiologia.

Le dodici schede, una per una

Acetilcolina. Corretto il riferimento alla contrazione muscolare: è il messaggero della placca neuromuscolare, e la miastenia gravis nasce proprio da un attacco del sistema immunitario ai suoi recettori. Nel cervello partecipa a memoria e attenzione; i farmaci per l’Alzheimer che inibiscono l’acetilcolinesterasi servono a prolungarne l’azione.

Dopamina. Più che “ricompensa”, oggi si parla di segnale di motivazione e di previsione. La sua carenza nella sostanza nera è alla base del morbo di Parkinson, curato con la levodopa, suo precursore.

Serotonina. Regola umore, sonno, appetito e dolore, ma un dettaglio sorprende molti: oltre il 90% della serotonina dell’organismo si trova nell’intestino, non nel cervello. Su di essa agiscono gli antidepressivi più usati, gli SSRI.

Noradrenalina. Allerta, attenzione e risposta allo stress: corretto. L’icona del rene, però, può confondere. Il rene non c’entra: c’entra la ghiandola surrenale che gli sta sopra. E come neurotrasmettitore la noradrenalina è prodotta soprattutto dal locus coeruleus, nel tronco encefalico, e dalle fibre del sistema simpatico.

GABA e glutammato. Sono la coppia fondamentale: il glutammato è il principale acceleratore del sistema nervoso, il GABA il principale freno. Le benzodiazepine potenziano il GABA. Il glutammato in eccesso è tossico per i neuroni, ed è uno dei meccanismi del danno nell’ictus e nell’epilessia.

Istamina. La scheda la lega soprattutto a immunità e infiammazione. Nel cervello, però, l’istamina è uno dei grandi interruttori della veglia, prodotto da un piccolo nucleo dell’ipotalamo. È il motivo per cui gli antistaminici di vecchia generazione fanno venire sonno.

Glicina. Neurotrasmettitore inibitorio del midollo spinale e del tronco encefalico: esatto. La stricnina, bloccandone i recettori, provoca convulsioni. La glicina serve anche come co-agonista dei recettori del glutammato.

Endorfine. Sono gli oppioidi prodotti dall’organismo: modulano il dolore e lo stress e agiscono sugli stessi recettori della morfina.

Sostanza P. È un neuropeptide coinvolto nel dolore, nell’infiammazione e nel vomito. Un farmaco che ne blocca il recettore, l’aprepitant, si usa contro la nausea da chemioterapia.

Adrenalina. Nell’infografica è presentata alla pari degli altri, ma l’adrenalina agisce soprattutto come ormone, liberato nel sangue dalla parte interna della surrenale nella reazione di “lotta o fuga”. Nel cervello il suo ruolo di neurotrasmettitore è minore.

Adenosina. Più che un neurotrasmettitore classico è un neuromodulatore: si accumula durante la veglia e “spinge” verso il sonno. La caffeina tiene svegli proprio perché ne blocca i recettori.

Cosa manca

Il titolo parla dei “12 principali”, ma l’elenco è una scelta, non una classifica. Mancano, tra gli altri, l’ossido nitrico, un gas che fa da messaggero; gli endocannabinoidi, che viaggiano in senso contrario, dal neurone che riceve a quello che trasmette; le orexine, la cui mancanza causa la narcolessia; l’ATP e numerosi neuropeptidi. Il cervello umano usa oltre cento sostanze diverse per comunicare.

Il consiglio del medico

Contenuti come questo hanno un merito: incuriosiscono e avvicinano il pubblico alla scienza. Il rischio nasce quando lo schema “una molecola, una funzione” viene usato per vendere integratori che promettono di “aumentare la serotonina” o “ricaricare la dopamina”. Nessuno di questi prodotti ha dimostrato di poterlo fare in modo mirato, e alcuni, associati ad antidepressivi, possono essere pericolosi. Ansia, insonnia, calo dell’umore o della memoria vanno valutati dal medico, non corretti con il fai-da-te.

Le macchine che oggi generano queste immagini sono strumenti formidabili, ma vanno lette con lo stesso spirito con cui si legge un buon riassunto: per orientarsi, non per decidere. La regola resta quella di sempre: verificare le fonti e, quando c’è di mezzo la salute, chiedere a chi la conosce.