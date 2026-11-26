In occasione dei festeggiamenti in onore di San Martino a Palmi, l’Associazione Paolo Mazzullo ha promosso un importante incontro di presentazione del manifesto sul diritto alle cure palliative. L’iniziativa, che ha avuto luogo presso l’hotel South Paradis della città reggina, ha visto la partecipazione di professionisti palliativisti volti a far luce sul diritto ad accedere e conoscere la terapia del dolore. Il documento nasce con l’obiettivo prioritario di garantire a ciascuna persona dignità e qualità della vita in caso di inguaribilità. Protagonisti dell’incontro sono stati i pazienti ma anche i caregiver, per i quali si richiede il miglior supporto socioassistenziale e provvidenziale.

La presentazione è stata inaugurata dai saluti istituzionali del presidente dell’associazione promotrice, Pasquale Mazzullo, ed è stata introdotta dalla dottoressa Paola Serranò, oncologa e componente del direttivo della Federazione di Cure Palliative. La dottoressa ha evidenziato l’importanza di mettere al centro della rete assistenziale il cittadino e la globalità delle sue esigenze.

L’evento ha visto l’intervento di diverse figure professionali chiamate ad approfondire i vari ambiti del diritto alla cura e all’assistenza. Tra i relatori sono intervenuti gli infermieri Debora Ademana e Francesco Nunnari, la dottoressa Alessandra Falcone (esperta in cure palliative pediatriche), la professoressa Tiziana De Lorenzo (in qualità di caregiver), la dottoressa Mariannina Sergi (psicologa), gli assistenti sociali Biagio Buonomo ed Enza Gatto, e Padre Gaetano Lombardo della Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.