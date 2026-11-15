Digiuno intermittente: genio metabolico o semplice buon senso?

Dimenticate bilance da cucina, app contacalorie e tabelle con i grammi di riso. Il digiuno intermittente ha conquistato tutti perché ribalta la domanda classica delle diete: non più “cosa mangio?”, ma “a che ora mangio?”. ​Sui social viene venduto come l’elisir di lunga vita. Nei laboratori di ricerca, però, i toni sono decisamente più pacati (e interessanti). Ecco cosa succede davvero al nostro corpo quando chiudiamo la cucina in anticipo.

​Cosa succede mentre non mangi

​Per le prime 10-12 ore dopo l’ultimo pasto, il corpo brucia il carburante facile: gli zuccheri (glucosio) che abbiamo in circolo e nel fegato. Finita quella riserva, scatta lo switch metabolico: l’organismo apre la dispensa dei grassi e li trasforma in corpi chetonici, una benzina alternativa che tiene sveglio il cervello anche a stomaco vuoto.

​I 3 metodi più famosi (dal più umano al più estremo)

​ Il 16:8 (il più amato): Si mangia in una finestra di 8 ore (tipo dalle 12:00 alle 20:00) e si digiuna per le altre 16, notte inclusa. In pratica, significa saltare la colazione o fare una cena molto presto.

Si mangia in una finestra di 8 ore (tipo dalle 12:00 alle 20:00) e si digiuna per le altre 16, notte inclusa. In pratica, significa saltare la colazione o fare una cena molto presto. ​ Il 5:2 (il part-time): Cinque giorni a settimana mangi normalmente; negli altri due (non consecutivi) stai leggero, intorno alle 500-600 calorie.

Cinque giorni a settimana mangi normalmente; negli altri due (non consecutivi) stai leggero, intorno alle 500-600 calorie. ​A giorni alterni (per temerari): Un giorno mangi, il giorno dopo quasi zero. Efficace sulla carta, quasi impossibile da reggere se hai una vita sociale.

​Il verdetto della scienza: 3 verità scomode

​Fa dimagrire, ma senza magie: Gli studi clinici parlano chiaro. A parità di calorie totali, il digiuno intermittente fa perdere esattamente lo stesso peso di una dieta tradizionale. Il suo vero trucco? Se hai meno ore per mangiare, è molto più facile tagliare gli spuntini serali davanti alla TV. ​L’autofagia non è un interruttore on/off: Si sente spesso dire che digiunare attiva l’autofagia (la “pulizia cellulare” anti-invecchiamento). È vero nei topi di laboratorio, ma nell’essere umano non abbiamo ancora prove certe su quante ore servano davvero per ottenere questo effetto. ​L’orario conta più del digiuno: Mangiare di giorno e digiunare di notte funziona meglio perché asseconda il nostro orologio biologico. Saltare la colazione per poi abbuffarsi a mezzanotte annulla quasi tutti i benefici su glicemia e insulina.

​Quando lasciar perdere

​Il digiuno intermittente non è una medaglia al valore e non fa per tutti. È una pessima idea se hai avuto un rapporto difficile con il cibo (può innescare abbuffate compensative), se sei in gravidanza, se allatti o se prendi farmaci per il diabete. E attenzione ai muscoli: se nelle ore in cui mangi non assumi abbastanza proteine, il rischio è di perdere tono muscolare insieme al grasso.

​In poche parole? Il digiuno intermittente non ha superpoteri, ma è un ottimo trucco per dare una regola ai nostri orari sballati. Se ti aiuta a mangiare con più ordine, ben venga. Se invece ti fa arrivare all’ora di pranzo pronto a divorare anche il tavolo, torna serenamente a fare colazione.