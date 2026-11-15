Digiuno intermittente: genio metabolico o semplice buon senso?

Digiuno intermittente, cosa succede davvero al nostro organismo? Dai benefici sul metabolismo alla perdita di peso, ecco cosa dice la scienza sui metodi più diffusi, perché l'orario dei pasti può fare la differenza e quali sono i rischi e le false promesse di una delle diete più popolari degli ultimi anni

Digiuno intermittente
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Dimenticate bilance da cucina, app contacalorie e tabelle con i grammi di riso. Il digiuno intermittente ha conquistato tutti perché ribalta la domanda classica delle diete: non più “cosa mangio?”, ma “a che ora mangio?”. ​Sui social viene venduto come l’elisir di lunga vita. Nei laboratori di ricerca, però, i toni sono decisamente più pacati (e interessanti). Ecco cosa succede davvero al nostro corpo quando chiudiamo la cucina in anticipo.

​Cosa succede mentre non mangi

​Per le prime 10-12 ore dopo l’ultimo pasto, il corpo brucia il carburante facile: gli zuccheri (glucosio) che abbiamo in circolo e nel fegato. Finita quella riserva, scatta lo switch metabolico: l’organismo apre la dispensa dei grassi e li trasforma in corpi chetonici, una benzina alternativa che tiene sveglio il cervello anche a stomaco vuoto.

​I 3 metodi più famosi (dal più umano al più estremo)

  • Il 16:8 (il più amato): Si mangia in una finestra di 8 ore (tipo dalle 12:00 alle 20:00) e si digiuna per le altre 16, notte inclusa. In pratica, significa saltare la colazione o fare una cena molto presto.
  • Il 5:2 (il part-time): Cinque giorni a settimana mangi normalmente; negli altri due (non consecutivi) stai leggero, intorno alle 500-600 calorie.
  • A giorni alterni (per temerari): Un giorno mangi, il giorno dopo quasi zero. Efficace sulla carta, quasi impossibile da reggere se hai una vita sociale.

​Il verdetto della scienza: 3 verità scomode

  1. Fa dimagrire, ma senza magie: Gli studi clinici parlano chiaro. A parità di calorie totali, il digiuno intermittente fa perdere esattamente lo stesso peso di una dieta tradizionale. Il suo vero trucco? Se hai meno ore per mangiare, è molto più facile tagliare gli spuntini serali davanti alla TV.
  2. L’autofagia non è un interruttore on/off: Si sente spesso dire che digiunare attiva l’autofagia (la “pulizia cellulare” anti-invecchiamento). È vero nei topi di laboratorio, ma nell’essere umano non abbiamo ancora prove certe su quante ore servano davvero per ottenere questo effetto.
  3. L’orario conta più del digiuno: Mangiare di giorno e digiunare di notte funziona meglio perché asseconda il nostro orologio biologico. Saltare la colazione per poi abbuffarsi a mezzanotte annulla quasi tutti i benefici su glicemia e insulina.

​Quando lasciar perdere

​Il digiuno intermittente non è una medaglia al valore e non fa per tutti. È una pessima idea se hai avuto un rapporto difficile con il cibo (può innescare abbuffate compensative), se sei in gravidanza, se allatti o se prendi farmaci per il diabete. E attenzione ai muscoli: se nelle ore in cui mangi non assumi abbastanza proteine, il rischio è di perdere tono muscolare insieme al grasso.

In poche parole? Il digiuno intermittente non ha superpoteri, ma è un ottimo trucco per dare una regola ai nostri orari sballati. Se ti aiuta a mangiare con più ordine, ben venga. Se invece ti fa arrivare all’ora di pranzo pronto a divorare anche il tavolo, torna serenamente a fare colazione.

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