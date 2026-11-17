Quanto spende davvero l’Italia per la Difesa? E gli investimenti militari sono eccessivi rispetto alle necessità del Paese? Sono gli interrogativi affrontati in un’approfondita analisi firmata da Marco De Robertis, pubblicata su Formiche.net, dal titolo “Difesa, quanto spende davvero l’Italia? I numeri oltre gli slogan”. L’articolo mette a confronto gli stanziamenti italiani con quelli dei principali alleati europei, approfondendo anche i costi economici e strategici delle vulnerabilità nazionali. Il punto di partenza dell’analisi di Marco De Robertis è il divario tra la percezione della spesa militare nel dibattito pubblico italiano e le cifre effettivamente destinate alla Difesa. Secondo i dati NATO richiamati dall’autore, nonostante gli incrementi degli ultimi anni, l’Italia continua a investire meno di Germania, Regno Unito e Francia, sia in termini assoluti sia, in alcuni casi, rispetto al peso economico del Paese.

Quanto spende l’Italia per la Difesa: il confronto con le potenze europee

Secondo i dati riportati nell’articolo di Formiche.net, nel 2026 la spesa italiana per la Difesa è stimata in circa 57 miliardi di dollari. Il confronto con i principali alleati europei evidenzia differenze considerevoli. La Germania raggiunge circa 147 miliardi di dollari, il Regno Unito supera i 110 miliardi, mentre la Francia si avvicina agli 80 miliardi di dollari. In termini assoluti, l’Italia investe dunque meno della metà della Germania, poco più della metà del Regno Unito e circa 23 miliardi di dollari in meno rispetto alla Francia. Le distanze emergono anche considerando l’incidenza delle spese militari sul prodotto interno lordo. Nell’analisi di De Robertis, l’Italia si attesta al 2,10% del PIL, contro il 2,69% della Germania e il 4,68% della Polonia. Un ulteriore elemento riguarda la spesa pro capite: anche in questo confronto, osserva l’autore, l’Italia registra livelli inferiori a quelli della Grecia.

La spesa militare italiana è aumentata di oltre il 40% in dieci anni

Il quadro europeo non cancella la crescita degli investimenti italiani registrata nell’ultimo decennio. Come evidenzia Marco De Robertis nella sua analisi su Formiche.net, tra il 2014 e il 2024 la spesa italiana per la Difesa è aumentata di oltre il 40% in termini reali. A questo incremento si è aggiunto il raggiungimento della soglia del 2% del PIL secondo i criteri contabili adottati dalla NATO. Per l’autore, questi progressi devono essere riconosciuti, ma non rappresentano di per sé la dimostrazione di una spesa eccessiva. Il confronto con gli altri Paesi europei costituisce infatti un elemento necessario per valutare l’entità degli investimenti italiani. De Robertis richiama inoltre l’attenzione sulle ricadute industriali degli stanziamenti, osservando che una parte delle risorse destinate alla Difesa contribuisce a sostenere le imprese e l’economia nazionale.

Difesa, sanità e scuola: il dibattito sulle priorità della spesa pubblica

Uno dei temi centrali dell’articolo riguarda la contrapposizione tra investimenti militari e finanziamenti destinati a ospedali e scuole. L’autore contesta l’idea che una riduzione delle risorse destinate alla Difesa possa tradursi automaticamente in un miglioramento dei servizi pubblici, sottolineando la necessità di considerare le differenti regole di bilancio e le condizioni previste per l’utilizzo dei finanziamenti. In particolare, l’analisi richiama la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 9 novembre 2026, con la quale l’Italia è stata autorizzata a utilizzare una specifica flessibilità fiscale per incrementare la spesa destinata alla Difesa e alla sicurezza energetica. Si tratta di una deroga prevista per finalità determinate, che non può essere automaticamente estesa ad altri settori del bilancio pubblico. La riflessione proposta da De Robertis invita quindi a distinguere tra le diverse categorie di spesa, evitando di considerare gli stanziamenti militari come risorse immediatamente e integralmente trasferibili ad altre politiche pubbliche.

Il costo dell’insicurezza: la crisi energetica e la dipendenza dal gas russo

La seconda parte dell’analisi pubblicata su Formiche.net affronta un interrogativo differente: quanto può costare all’Italia una condizione di vulnerabilità economica e strategica? De Robertis prende in esame le conseguenze delle crisi internazionali, partendo dalla dipendenza energetica italiana nei confronti della Russia. Prima dell’invasione dell’Ucraina, il gas russo copriva circa il 40% del fabbisogno italiano. La successiva crisi energetica ha evidenziato l’esposizione del Paese alle oscillazioni dei mercati e alle interruzioni degli approvvigionamenti. Nel 2022 il deficit commerciale energetico italiano è passato da 48,4 a 111,3 miliardi di euro, con una differenza di 62,9 miliardi.

L’autore precisa che non sarebbe corretto attribuire integralmente questo incremento alla guerra, ma considera il dato significativo per comprendere il peso economico delle vulnerabilità energetiche. Il costo dell’insicurezza, in questa prospettiva, non coincide esclusivamente con le spese militari, ma comprende anche le conseguenze delle crisi sui prezzi dell’energia, sulle imprese e sulle famiglie.

Dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso: le rotte commerciali strategiche per l’Italia

Un altro capitolo dell’analisi riguarda la sicurezza delle principali rotte commerciali ed energetiche internazionali. Secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’energia citati nell’articolo, attraverso lo Stretto di Hormuz transitava quasi il 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto. La crisi del Mar Rosso e gli attacchi alle navi nell’area di Bab el-Mandeb hanno inoltre determinato deviazioni delle rotte, ritardi nei collegamenti e aumenti dei costi assicurativi. Prima della crisi, lungo questo percorso transitavano merci italiane per circa 128 miliardi di euro all’anno. Come sottolinea De Robertis, questa cifra non rappresenta una perdita economica effettiva, ma misura il valore degli interessi commerciali potenzialmente esposti alle interruzioni dei collegamenti marittimi. Le conseguenze possono interessare direttamente le imprese italiane, i costi di trasporto, le catene di approvvigionamento e, indirettamente, i prezzi pagati dai consumatori.

Cyberattacchi, allarmi bomba e infrastrutture: le nuove vulnerabilità

L’articolo di Marco De Robertis amplia il ragionamento anche alle minacce che non riguardano direttamente i conflitti armati. Tra gli episodi richiamati figurano quelli che hanno interessato il settore aereo, gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione e i ripetuti allarmi bomba nelle scuole. Si tratta di fenomeni differenti, che non possono essere automaticamente attribuiti a una matrice comune, ma che evidenziano la vulnerabilità di infrastrutture, servizi e attività quotidiane. Le conseguenze di queste situazioni possono tradursi in interruzioni operative, costi economici, disagi sociali e ripercussioni psicologiche. La sicurezza viene dunque analizzata in una dimensione più ampia, che comprende la protezione delle infrastrutture e la capacità di garantire continuità alle attività economiche e ai servizi essenziali.

Difesa europea e deterrenza: il peso dell’Europa nelle crisi internazionali

Nella parte conclusiva dell’analisi, Marco De Robertis affronta il rapporto tra capacità militari, deterrenza e influenza diplomatica dell’Europa. L’autore chiarisce che non è possibile dimostrare che maggiori stanziamenti italiani avrebbero impedito l’invasione russa dell’Ucraina o le crisi in Medio Oriente. Propone tuttavia una riflessione sulla possibilità che un’Europa dotata di capacità militari e di deterrenza più solide avrebbe potuto esercitare un peso differente nelle valutazioni degli altri attori internazionali e nei negoziati diplomatici. Il riferimento riguarda in particolare il ruolo europeo nelle crisi ucraina e mediorientale, nelle quali i Paesi dell’Unione subiscono importanti conseguenze economiche e politiche senza riuscire necessariamente a determinare gli sviluppi degli eventi. Secondo l’impostazione dell’analisi, il tema non è soltanto quanto spendere per la Difesa, ma anche quale capacità di protezione, influenza e autonomia strategica possa derivare dagli investimenti.