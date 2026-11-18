Una vittoria che vale più dei due punti in classifica. La Dierre Basketball Reggio Calabria torna al successo e lo fa con una prestazione convincente, soprattutto nella seconda parte della gara. Ai microfoni della società è intervenuto Stefano Natalini, cestista della formazione reggina, che ha analizzato la partita senza nascondere le difficoltà iniziali. “Nei primi due quarti, insomma, abbiamo faticato abbastanza. Complice anche l’ottimo atteggiamento del Marsala, quali vanno chiaramente i complimenti. Poi siamo cresciuti tra schiacciate, belle giocate, triple e gioco molto molto divertente“.

“È sicuramente una partita che abbiamo messo un po’ per ingranare, ma poi siamo riusciti a prendere bene il ritmo, a gestire la partita e a portare la partita dal nostro lato“. Una vittoria che ha il sapore del riscatto, dopo la rimonta subita contro Comiso: “era la gara che serviva forse per riscattarsi e scrollarsi un po’ di tensione posta rimonta di Comiso“.

“Siamo un gruppo molto molto combattivo, un gruppo che ha voglia di lavorare insieme. Ci diamo da fare ogni settimana, adesso arriva un’altra settimana importante in cui potremmo lavorare ancora di più su noi stessi e non sprecheremo questa occasione per far sì che ci faremo trovare ancora più pronti per le prossime partite“.

Il clima a Reggio Calabria, poi, ha regalato un momento più leggero alla chiacchierata: “molto bene, sì. E ultimamente, anzi c’è anche un bel tempo, magari un saluto al mare nei prossimi giorni potrebbe essere…“, ha sorriso Natalini. “Sembrerà strano per chi ci segue da lontano, ma in questi giorni realmente si può camminare tranquillamente in pantaloncini e maglietta, ma fa parte chiaramente di questo clima abbastanza anomalo“.

Infine, uno sguardo al futuro del campionato e alle pretendenti per la vittoria finale: “secondo me è ancora presto per dirlo perché siamo tutti molto ravvicinati, punti persi da tante squadre, anche da noi e quindi si vedrà più avanti chi riuscirà bene a mantenere la costanza e a mantenere botta soprattutto contro squadre di cui non si aspetta molto contro“.