Nell’Isola curarsi potrebbe diventare più difficile proprio per chi non può fare a meno delle cure. È il rischio che incombe, secondo l’associazione dialisi Sicilia (Ads), sul sistema che conta oltre 4.000 pazienti dializzati e che potrebbe essere ridisegnato dalla legge sulla concorrenza, al centro di proteste da parte degli operatori della sanità. Un paziente residente in un piccolo comune dell’entroterra siciliano, qualora perdesse il proprio centro dialisi di riferimento e fosse costretto a raggiungere una struttura distante appena 20 chilometri in più, dovrebbe percorrere oltre 6 mila chilometri in più all’anno. Tre viaggi di andata e ritorno ogni settimana per sottoporsi a un trattamento salvavita, con disagi per le famiglie e possibili costi aggiuntivi per il sistema sanitario regionale.

Il timore dell’associazione è che una legge nata per favorire la concorrenza produca l’effetto opposto: concentrare l’offerta sanitaria nelle mani di pochi grandi gruppi industriali e finanziari, penalizzare le piccole e medie imprese e impoverire una rete assistenziale costruita in decenni di attività. A destare ulteriore preoccupazione è la crescita della domanda di assistenza: in Sicilia i pazienti dializzati sono passati dai 5.231 del 2023 ai 5.413 del 2025, con 639 nuovi ingressi in dialisi nell’ultimo anno. Un fabbisogno crescente che, secondo l’Ads, “dovrebbe indurre a rafforzare la rete dei presìdi territoriali anziché esporla al rischio di un ridimensionamento“.

“Un centro dialisi che assiste cento pazienti non è necessariamente meno efficiente o qualitativamente inferiore a un gruppo che ne assiste mille attraverso diverse strutture – dice Giuseppe Verde, presidente dell’Ads – Eppure, con questi criteri, si rischia di penalizzare il primo a beneficio del secondo. La vera discriminante dovrebbe essere la qualità delle cure, non la dimensione dell’impresa. Per un paziente dializzato, soprattutto se anziano o non autosufficiente, la presenza di un centro vicino alla propria abitazione non è una comodità, ma una condizione fondamentale per la qualità della vita“. L’Ads rivolge un appello al governo e alla deputazione parlamentare dell’Isola “affinché si facciano parte attiva nella revisione della normativa, salvaguardando il pluralismo dell’offerta sanitaria, la capillarità dei servizi e il diritto alla continuità delle cure”.