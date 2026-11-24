Devastante! C’era solo un modo per mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale (comunque dopo 12 giornate): stravincere. Non vincere, appunto, ma stravincere, con due reti nel primo quarto d’ora, tre a fine primo tempo e una partita “aggredita” fin dall’inizio. In un’atmosfera, quella dei 30 mila del Barbera, dove i rosanero non lasciano neanche le briciole: sei partite, sei vittorie, che diventano otto considerando anche la Coppa. Il Palermo di Inzaghi schianta letteralmente il Sudtirol con un 4-1 senza scampo, dimenticando in fretta il primo stop stagionale, quello di sabato a Catanzaro, e mettendo un’ipoteca sulla fuga verso la Serie A.

La partita. Pochi minuti ed è subito 1-0: Hernani ruba palla sui 30 metri e verticalizza subito, dove un letale Johnsen fa gol al primo colpo, con un tiro a giro perfetto, alla sua maniera, dalla sua mattonella. Qualche minuto e subito 2-0: l’azione si sviluppa sempre dalla sinistra, palla dentro per Pohjanpalo, che si gira e conclude. Che bellezza! Prima dell’intervallo, poi, tris, sempre dalla destra, Johnsen dentro per Vavassori ed ecco il 3-0. Gara mai in discussione, primo tempo eccezionale. Nella ripresa, il Palermo abbassa fisiologicamente il baricentro e la Juve Stabia, mai entrata in campo, prova a prendere coraggio, segnando il 3-1 con Rispoli in avvio di secondo tempo. Non cambia molto, in realtà. Inzaghi effettua qualche cambio, dà respiro i suoi e poi ringrazia, ancora, Johnsen, che con un’altra perla da fuori area la piazza all’angolino ancora a giro e ancora col piattone. E’ il 4-1 che sigilla il match e schianta il Sudtirol. Il Palermo sogna davvero ad occhi “A”perti: con la vittoria del Cesena sull’Ascoli, il terzo posto è a +9.

Risultati 13ª Giornata Serie B

Martedì 24 novembre

Ore 19:00

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

Ore 20:00

Benevento-Empoli 5-0

Cesena-Ascoli 5-1

Entella-Verona 2-1

Vicenza-Carrarese 0-1

Palermo-Sudtirol 4-1

Mercoledì 25 novembre

Ore 19:00

Cremonese-Avellino

Ore 20:00

Mantova-Arezzo

Padova-Sampdoria

Pisa-Modena

Classifica Serie B

Palermo 30* Modena 26 Cesena 21* Ascoli 21* Benevento 19* Avellino 19 Pisa 19 Mantova 19 Sudtirol 18* Verona 16* Carrarese 16* Padova 16 Cremonese 15 Sampdoria 14 Entella 13* Catanzaro 12* Juve Stabia 12 (-4)* Arezzo 12 Vicenza 10* Empoli 9*

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 14ª giornata

Sabato 28 novembre

Ore 15.00

Ascoli-Entella

Carrarese-Juve Stabia

Empoli-Verona

Ore 17.15

Vicenza-Cesena

Ore 19.30

Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15.00

Modena-Padova

Sudtirol-Mantova

Ore 17.15

Sampdoria-Cremonese

Ore 19.30

Arezzo-Pisa

Lunedì 20 novembre

Ore 20.30

Catanzaro-Avellino