Devastante! C’era solo un modo per mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale (comunque dopo 12 giornate): stravincere. Non vincere, appunto, ma stravincere, con due reti nel primo quarto d’ora, tre a fine primo tempo e una partita “aggredita” fin dall’inizio. In un’atmosfera, quella dei 30 mila del Barbera, dove i rosanero non lasciano neanche le briciole: sei partite, sei vittorie, che diventano otto considerando anche la Coppa. Il Palermo di Inzaghi schianta letteralmente il Sudtirol con un 4-1 senza scampo, dimenticando in fretta il primo stop stagionale, quello di sabato a Catanzaro, e mettendo un’ipoteca sulla fuga verso la Serie A.
La partita. Pochi minuti ed è subito 1-0: Hernani ruba palla sui 30 metri e verticalizza subito, dove un letale Johnsen fa gol al primo colpo, con un tiro a giro perfetto, alla sua maniera, dalla sua mattonella. Qualche minuto e subito 2-0: l’azione si sviluppa sempre dalla sinistra, palla dentro per Pohjanpalo, che si gira e conclude. Che bellezza! Prima dell’intervallo, poi, tris, sempre dalla destra, Johnsen dentro per Vavassori ed ecco il 3-0. Gara mai in discussione, primo tempo eccezionale. Nella ripresa, il Palermo abbassa fisiologicamente il baricentro e la Juve Stabia, mai entrata in campo, prova a prendere coraggio, segnando il 3-1 con Rispoli in avvio di secondo tempo. Non cambia molto, in realtà. Inzaghi effettua qualche cambio, dà respiro i suoi e poi ringrazia, ancora, Johnsen, che con un’altra perla da fuori area la piazza all’angolino ancora a giro e ancora col piattone. E’ il 4-1 che sigilla il match e schianta il Sudtirol. Il Palermo sogna davvero ad occhi “A”perti: con la vittoria del Cesena sull’Ascoli, il terzo posto è a +9.
Risultati 13ª Giornata Serie B
Martedì 24 novembre
Ore 19:00
Juve Stabia-Catanzaro 1-3
Ore 20:00
Benevento-Empoli 5-0
Cesena-Ascoli 5-1
Entella-Verona 2-1
Vicenza-Carrarese 0-1
Palermo-Sudtirol 4-1
Mercoledì 25 novembre
Ore 19:00
Cremonese-Avellino
Ore 20:00
Mantova-Arezzo
Padova-Sampdoria
Pisa-Modena
Classifica Serie B
- Palermo 30*
- Modena 26
- Cesena 21*
- Ascoli 21*
- Benevento 19*
- Avellino 19
- Pisa 19
- Mantova 19
- Sudtirol 18*
- Verona 16*
- Carrarese 16*
- Padova 16
- Cremonese 15
- Sampdoria 14
- Entella 13*
- Catanzaro 12*
- Juve Stabia 12 (-4)*
- Arezzo 12
- Vicenza 10*
- Empoli 9*
*una partita in più
Prossimo turno Serie B, 14ª giornata
Sabato 28 novembre
Ore 15.00
Ascoli-Entella
Carrarese-Juve Stabia
Empoli-Verona
Ore 17.15
Vicenza-Cesena
Ore 19.30
Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15.00
Modena-Padova
Sudtirol-Mantova
Ore 17.15
Sampdoria-Cremonese
Ore 19.30
Arezzo-Pisa
Lunedì 20 novembre
Ore 20.30
Catanzaro-Avellino