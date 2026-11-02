Delianuova, blitz dei Carabinieri all’alba: trovati 2,6 chili di marijuana e armi clandestine, un arresto

È scattata all’alba un’articolata attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Delianuova, dipendente dalla Compagnia di Palmi, con il supporto di diversi reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia e delle S.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. L’attività, finalizzata alla ricerca di armi illegalmente detenute, ha interessato diverse abitazioni del territorio ed è culminata nell’arresto di un giovane del posto trovato in possesso di circa 2,6 chili di marijuana, rinvenuta mentre era sottoposta a essiccazione. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente, elementi che hanno portato all’arresto del giovane.

Nel corso delle ulteriori verifiche, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato una carabina e un fucile da caccia, entrambi con la matricola abrasa, oltre a diverso munizionamento. Per i fatti connessi alla detenzione del materiale necessario alla realizzazione di munizionamento è stato deferito in stato di libertà un 60enne del posto. Al termine delle operazioni, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla ricerca di armi clandestine e al contrasto alla detenzione e alla diffusione di sostanze stupefacenti. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.