De Luca su Vannacci: “disertore e cazzaro, è ossessionato da me. Proposte zero, solo supercazzole”

È scontro aperto tra Cateno De Luca e Roberto Vannacci. Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina torna a rivolgere parole durissime all’europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, dopo le dichiarazioni pronunciate da quest’ultimo durante un incontro pubblico a Piacenza. Una replica dai toni particolarmente accesi, nella quale De Luca mette in discussione il ruolo politico del suo interlocutore, rivendica la propria esperienza da amministratore locale e lo invita a confrontarsi sul terreno dei risultati concreti. La nuova polemica nasce dalle parole pronunciate da Vannacci al Teatro Politeama di Piacenza, domenica 8 novembre, durante un appuntamento pubblico del suo movimento. In quell’occasione, l’europarlamentare aveva criticato la composizione del centrodestra, chiamando direttamente in causa la presenza di Cateno De Luca nella coalizione. Una presa di posizione che ha provocato l’immediata reazione del sindaco di Taormina, già protagonista nei giorni precedenti di un confronto polemico con il leader di Futuro Nazionale. La questione va oltre la contrapposizione personale tra i due esponenti politici e si inserisce nel dibattito sulle future alleanze del centrodestra in vista delle elezioni politiche, con Sud chiama Nord impegnato a costruire una propria presenza nazionale e Futuro Nazionale intenzionato a ritagliarsi uno spazio autonomo nello stesso ambito politico.

Vannacci critica la coalizione di centrodestra e chiama in causa Cateno De Luca

Il confronto si è riacceso dopo l’intervento di Roberto Vannacci a Piacenza, dove il leader di Futuro Nazionale ha espresso forti perplessità sulla composizione dello schieramento di centrodestra e sulla presenza di formazioni politiche provenienti da esperienze differenti. Tra gli esponenti richiamati durante il suo intervento figura proprio Cateno De Luca, che ha recentemente rafforzato il proprio rapporto con la coalizione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le osservazioni di Vannacci si inseriscono in un confronto politico nel quale entrambi rivendicano una propria identità e un ruolo nella futura competizione elettorale. Da una parte il progetto autonomista di Sud chiama Nord, fondato sul coinvolgimento di sindaci e amministratori locali; dall’altra Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dall’europarlamentare dopo la separazione dalla Lega. È in questo contesto che De Luca ha deciso di intervenire con una dichiarazione particolarmente dura, contestando apertamente il suo interlocutore.

De Luca: “il disertore Vannacci è ormai ossessionato da me e dal nostro progetto politico”

La replica del leader di Sud chiama Nord si apre con un attacco diretto a Vannacci, che viene accusato di concentrare ripetutamente la propria attenzione sulla figura del sindaco di Taormina e sul movimento politico da lui guidato. De Luca si interroga inoltre sul ruolo che Futuro Nazionale intende assumere nel centrodestra e contesta la consistenza delle proposte politiche avanzate dall’europarlamentare. “Il disertore Vannacci è ormai ossessionato da me e dal nostro progetto politico, e torna ad attaccarmi da Piacenza. A quale titolo il disertore vuole entrare nella coalizione di centrodestra? Di lui, a livello politico, si ricordano solo bestialità sugli studenti disabili e stupidaggini sulle minigonne… il resto solo chiacchiere: proposte concrete zero e supercazzole troppe”. Parole che evidenziano la durezza della contrapposizione. Il riferimento agli studenti con disabilità e alle minigonne riguarda precedenti posizioni pubbliche di Vannacci, richiamate polemicamente da De Luca: le valutazioni espresse appartengono al leader di Sud chiama Nord e non costituiscono un giudizio indipendente sulle attività politiche dell’europarlamentare.

La sfida di De Luca a Vannacci: bilanci comunali, servizi pubblici e raccolta differenziata

Il passaggio successivo della dichiarazione riguarda direttamente l’esperienza amministrativa. De Luca rivendica il percorso compiuto alla guida di enti locali e indica una serie di risultati che, a suo giudizio, rappresentano la differenza tra la propria attività politica e quella del suo interlocutore. Il leader di Sud chiama Nord richiama in particolare il risanamento dei bilanci degli enti locali, il miglioramento dei servizi pubblici essenziali, la raccolta differenziata e il decoro urbano. “Caro disertore, prima di parlare (a sproposito) di me, devi fare un quinto di ciò che ho fatto io nella mia carriera di amministratore: risanare bilanci, innalzare il livello dei servizi pubblici essenziali, rendere virtuosi i comuni nella raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano.” La dichiarazione sottolinea un elemento centrale nella strategia comunicativa di De Luca: la volontà di presentare la propria esperienza amministrativa come principale elemento distintivo del progetto politico di Sud chiama Nord.

“Io l’ho dimostrato in trincea”: la conclusione durissima del sindaco di Taormina

La parte conclusiva della dichiarazione mantiene i toni polemici e contiene un ulteriore attacco personale nei confronti di Vannacci. De Luca utilizza un riferimento alla dimensione militare per rivendicare il proprio impegno amministrativo, concludendo con un’espressione offensiva rivolta direttamente al leader di Futuro Nazionale. “Io l’ho dimostrato in trincea come si risolvono i problemi dei cittadini. Finché non lo farai anche tu, continuerò a chiamarti col grado che hai dimostrato sul campo della politica: cazzaro”. Una conclusione che conferma come il rapporto tra i due protagonisti sia ormai caratterizzato da una contrapposizione politica e personale particolarmente marcata.