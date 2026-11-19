Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, è intervenuto a Foggia all’evento “Abitare il Futuro: quando la disabilità si fa impresa e la comunità si fa casa”, dedicando il proprio contributo alle politiche sociali, all’inclusione delle persone con disabilità e ai modelli di gestione dei servizi pubblici sviluppati durante la sua esperienza amministrativa. Nel corso dell’incontro, De Luca ha illustrato il progetto “Dopo di noi” di Messina, per il quale ha richiamato un investimento di 60 milioni di euro destinato alla realizzazione di una cittadella dei diritti e dei servizi. Il leader di Sud chiama Nord ha inoltre rivendicato la creazione della Messina Social City e l’applicazione di un modello analogo a Taormina, attraverso la Taormina Social City.

De Luca presenta a Foggia il progetto “Dopo di noi” di Messina da 60 milioni di euro

Uno dei temi principali affrontati da Cateno De Luca è stato il progetto “Dopo di noi”, un’iniziativa che, secondo quanto illustrato dal leader di Sud chiama Nord, prevede la realizzazione a Messina di una cittadella dedicata ai diritti e ai servizi per le persone con disabilità. De Luca ha ricordato “di aver avviato la progettualità durante la propria esperienza amministrativa nella città dello Stretto, indicando un investimento complessivo di 60 milioni di euro. L’obiettivo del progetto non è soltanto quello di offrire una struttura alle persone che necessitano di assistenza, ma di realizzare un sistema integrato di servizi capace di accompagnare le persone con disabilità nella vita quotidiana, favorendo condizioni di autonomia e inclusione”.