De Luca guarda a Roma e lancia la sfida: “dalla Sicilia un progetto che può cambiare il Paese”

“Dalla Sicilia sta prendendo forma un progetto politico che può cambiare gli equilibri dell’intero Paese”. È il messaggio lanciato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in occasione di un partecipato incontro politico a Favara, in provincia di Agrigento. Un appuntamento che, secondo De Luca, testimonia la crescente volontà di partecipazione dei territori e la possibilità di costruire un percorso politico capace di incidere anche sulle scelte nazionali. Al centro dell’intervento del leader di Sud chiama Nord c’è il ruolo delle comunità locali e degli amministratori, considerati fondamentali per avvicinare la politica alle esigenze quotidiane dei cittadini. De Luca guarda inoltre al nuovo scenario nazionale e alla riforma della legge elettorale come a un’opportunità per rafforzare il rapporto tra elettori ed eletti e valorizzare i movimenti che hanno costruito la propria presenza attraverso il lavoro sul territorio.

Cateno De Luca a Favara: “Finalmente i territori al centro delle scelte nazionali”

L’incontro di Favara ha visto la partecipazione di amministratori e rappresentanti locali, tra cui Michele Sanfilippo e i consiglieri comunali Rino Castronovo, Marianna Zambito e Totò Fanara. De Luca ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata, interpretandola come un segnale della volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un nuovo percorso politico. «”Finalmente i territori al centro delle scelte nazionali. Dalla Sicilia sta prendendo forma un progetto politico che può cambiare gli equilibri dell’intero Paese. Quanta gente oggi a Favara! L’incontro condiviso con tanti amministratori e rappresentanti locali come Michele Sanfilippo e i consiglieri comunali Rino Castronovo, Marianna Zambito e Totò Fanara, dimostra che c’è una forte voglia di partecipazione e di riscatto”, ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord. Il riferimento alla Sicilia come punto di partenza di un progetto di respiro nazionale rappresenta uno degli elementi centrali del messaggio politico di De Luca, che punta a valorizzare il contributo delle realtà locali nella definizione delle scelte che riguardano il futuro del Paese.

Sud chiama Nord, De Luca punta sugli amministratori e sul radicamento territoriale

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha richiamato l’importanza del lavoro quotidiano svolto da amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini impegnati nelle attività economiche e sociali. Secondo il leader di Sud chiama Nord, proprio queste figure possono contribuire a superare la distanza che spesso separa la politica nazionale dalle esigenze concrete delle comunità. “In un momento in cui la politica sembra spesso distante e assente dalle realtà locali, la differenza la fanno le persone di buona volontà che ogni giorno lavorano sul campo, nelle istituzioni, nelle imprese e nel sociale per dare risposte concrete ai cittadini”, ha sottolineato. Una riflessione che mette al centro il radicamento territoriale dei movimenti politici e il rapporto diretto con le comunità, indicati come elementi essenziali per costruire un progetto capace di rappresentare le istanze provenienti dalle diverse realtà locali.

Riforma della legge elettorale, De Luca guarda al nuovo scenario politico nazionale

Un altro passaggio significativo dell’intervento riguarda la riforma della legge elettorale e le prospettive che, secondo De Luca, potrebbero aprirsi per le forze politiche maggiormente radicate nei territori. Il leader di Sud chiama Nord ritiene che il nuovo quadro politico nazionale possa offrire maggiori opportunità ai movimenti locali, favorendo un rapporto più diretto tra rappresentanti istituzionali ed elettori. “Il nuovo scenario nazionale e la riforma della legge elettorale riaprono finalmente un collegamento diretto tra chi viene eletto e chi vota, offrendo ai movimenti radicati sul territorio l’opportunità di tornare protagonisti”, ha affermato De Luca.

De Luca: “un’occasione storica per rendere la Sicilia protagonista”

Il messaggio lanciato da Favara si conclude con un richiamo alle prospettive di sviluppo della Sicilia e alla necessità di offrire risposte concrete alle diverse generazioni. Per De Luca, il rafforzamento del ruolo politico dei territori deve tradursi in una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, alle famiglie e agli anziani. “È un’occasione storica per rendere la Sicilia protagonista in positivo e per dare ai nostri giovani, alle famiglie e agli anziani le risposte che meritano”, ha concluso il leader di Sud chiama Nord.