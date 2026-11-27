Dai primi passi mossi a Fiumedinisi alla costruzione di una rete di oltre 2.500 sportelli distribuiti in tutta Italia, fino alla nuova sfida politica nazionale. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, in occasione della visita alla sede provinciale della FENAPI di Bolzano, ha ripercorso le tappe della propria esperienza professionale, ricordando i sacrifici degli inizi e il percorso che ha portato il gruppo a consolidare la propria presenza sul territorio nazionale. “La FENAPI è la mia vita! Se penso a quando, col mio fraterno amico Carmelo Satta, siamo partiti da Fiumedinisi per Roma con i soldi prestati per far decollare a livello nazionale la FENAPI. So bene cosa significa fare sacrifici veri, rimboccarsi le maniche e non avere scorciatoie. Ed è proprio per questo che oggi mi emoziona vedere una rete di CAF e patronati presente in tutta Italia, al fianco di tante persone, imprenditori e famiglie che ogni giorno chiedono solo risposte e tutela”, evidenzia De Luca.

FENAPI, oltre 2.500 sportelli in tutta Italia

La visita alla sede di Bolzano è stata l’occasione per sottolineare la crescita della FENAPI Group, oggi presente in tutte le regioni e province italiane attraverso una rete di CAF e patronati impegnati nell’assistenza a cittadini, famiglie e imprenditori. “Oggi a Bolzano ho fatto visita alla nostra sede provinciale. Vedere crescere una presenza così capillare, anche qui al Nord, dimostra che quando c’è passione e lavoro vero si può arrivare ovunque. Oggi FENAPI Group è presente in tutte le regioni e province d’Italia con oltre 2500 sportelli”, sottolinea.

De Luca rilancia la sfida nazionale di Sindaci d’Italia e Sud chiama Nord

Il sindaco di Taormina ha quindi collegato la propria esperienza professionale alla nuova sfida politica intrapresa con Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, ribadendo la volontà di costruire un progetto nazionale che abbia come riferimento i cittadini e gli amministratori locali. “Io sono abituato alle sfide impossibili: nella vita, nel lavoro e nella politica. Per questo oggi sto affrontando la sfida nazionale di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, con la consapevolezza che serve un progetto vicino alla gente che parli agli amministratori, quello che mancava al panorama politico italiano. Stiamo navigando in mare aperto, ma non temiamo nessuno, perché conosciamo le difficoltà reali e sappiamo come affrontarle”, conclude De Luca.