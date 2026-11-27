Un nuovo federalismo municipale, maggiori poteri ai primi cittadini e una componente civica e autonomista all’interno del centrodestra. Da Bolzano, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, rilancia il proprio progetto politico nazionale, annunciando le prossime tappe del percorso che porterà alla costituzione del Polo delle Autonomie, in programma il 17 e 18 febbraio a Roma. “Da Bolzano abbiamo rilanciato la sfida per un nuovo federalismo municipale: vogliamo costruire un modello d’Italia che parta davvero dai territori, valorizzando le identità locali e i palazzi municipali”, evidenzia.

Dal movimento Sicilia Vera al Polo delle Autonomie

Il progetto politico annunciato da De Luca punta a riunire amministratori locali e movimenti autonomisti, valorizzando l’esperienza maturata nei territori. Un percorso avviato in Sicilia nel 2007 con Sicilia Vera, proseguito con Sud chiama Nord e ulteriormente rafforzato dall’intesa con Sindaci d’Italia. Il prossimo appuntamento sarà quello di Roma, dove è prevista la costituzione del Polo delle Autonomie. “Insieme agli amministratori locali e ai movimenti autonomisti stiamo dando vita al partito dei sindaci, una componente civica e autonomista all’interno del centrodestra che ci porterà, il 17 e 18 febbraio a Roma, alla costituzione del Polo delle Autonomie. Un percorso iniziato in Sicilia nel 2007 con Sicilia Vera, cresciuto con Sud chiama Nord e oggi rafforzato dall’intesa con Sindaci d’Italia”, rimarca.

Il progetto del sindaco sceriffo: “più poteri e autonomia ai Comuni”

Tra i punti centrali della proposta politica di De Luca figura quello del sindaco sceriffo, un modello che punta ad attribuire maggiori competenze, poteri e funzioni ai primi cittadini, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia amministrativa dei Comuni e la loro capacità di rispondere alle esigenze delle comunità locali. “Al centro del nostro progetto c’è la proposta del #sindacosceriffo: significa attribuire nuove competenze, poteri e funzioni concrete ai primi cittadini per rendere i nostri comuni realmente autonomi ed efficaci nel rispondere alle esigenze delle comunità. È dai territori che riparte il futuro del Paese”, conclude De Luca.