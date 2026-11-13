De Luca a tutto campo: “Vannacci disertore, il centrodestra si catenizza”. E sul Ponte: “sì, ma non con i fondi FSC”

Cateno De Luca interviene a tutto campo sulla politica nazionale e siciliana. Ospite della trasmissione “Testa o Croce” su RTP, il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina affronta i rapporti con il centrodestra, le prospettive delle prossime elezioni regionali in Sicilia, le dinamiche interne agli schieramenti e il futuro politico del proprio movimento. Non mancano le valutazioni sul governo Meloni, sulla legge elettorale, sul Ponte sullo Stretto e sull’Amministrazione comunale di Messina guidata da Federico Basile. Le dichiarazioni più dure sono rivolte a Roberto Vannacci, accusato da De Luca di aver sottratto voti alla Lega. Ma il passaggio politicamente più significativo riguarda il posizionamento di Sud chiama Nord: De Luca rivendica un accordo di carattere nazionale, sottolineando di mantenere piena autonomia nelle scelte da compiere in Sicilia.

De Luca contro Vannacci: “è un disertore, ha rubato i 500 mila voti alla Lega”

Uno degli affondi più netti dell’intervento televisivo riguarda Roberto Vannacci. Cateno De Luca utilizza espressioni particolarmente dure per criticare l’ex generale e il suo posizionamento politico. “Vannacci è un disertore, ha rubato i 500 mila voti alla lega, rappresenta il partito dei cazzari”, afferma il leader di Sud chiama Nord. Si tratta di una valutazione politica espressa da De Luca, che attribuisce a Vannacci la capacità di aver intercettato una parte significativa dei consensi della Lega.

“Il centrodestra si sta catenizzando”: De Luca rivendica l’accordo nazionale e l’autonomia in Sicilia

Particolarmente significativo il passaggio dedicato ai rapporti tra Sud chiama Nord e il centrodestra. De Luca descrive un cambiamento nel modo di fare politica della coalizione e utilizza un’espressione destinata a far discutere. “Il centrodestra si sta catenizzando”, dichiara, rivendicando implicitamente la propria influenza sulle dinamiche politiche. Il leader di Sud chiama Nord precisa inoltre la natura del rapporto politico instaurato sul piano nazionale e ribadisce la propria autonomia nelle scelte regionali. “Il mio è un accordo nazionale, ho mani liberi in sicilia”, afferma De Luca.

Elezioni regionali in Sicilia, De Luca: “mi auguro che La Vardera sia il candidato presidente del centrosinistra”

Il dibattito sulle prossime elezioni regionali siciliane occupa un ruolo centrale nell’intervento di Cateno De Luca. Il leader di Sud chiama Nord interviene in particolare sulla possibile candidatura di Ismaele La Vardera, auspicando che possa essere scelto come candidato alla presidenza della Regione Siciliana dal centrosinistra. “Mi auguro che La Vardera sia candidato presidente della regione siciliana del centrosinistra”, dichiara De Luca. “Io candidato presidente del centrodestra? Non credo proprio, io comunque sarò candidato”, ribadisce.

Centrosinistra, Casa Riformista e Onorato: De Luca rifiuta “l’amore clandestino”

Un altro passaggio dell’intervista riguarda i rapporti con il centrosinistra e le possibilità di collaborazione attraverso altre realtà politiche e civiche. De Luca richiama le ipotesi di ingresso nello schieramento attraverso Casa Riformista oppure attraverso Onorato, utilizzando una formula polemica per respingere percorsi che non considera politicamente chiari. Nel corso della trasmissione, De Luca riserva inoltre una battuta critica a Onorato, definendolo “un civico nato in provetta”.

De Luca e Borghezio: “non si è iscritto a Sud chiama Nord”

Durante l’intervista su RTP, Cateno De Luca affronta anche la questione relativa a Mario Borghezio e al suo eventuale rapporto con Sud chiama Nord. Il leader del movimento chiarisce che Borghezio “non è inscritto a Sud chiama Nord”.

Messina, De Luca promuove l’Amministrazione Basile: “sta lavorando bene”

Non poteva mancare, nell’intervento del leader di Sud chiama Nord, un riferimento alla situazione politica e amministrativa di Messina. De Luca esprime un giudizio positivo sull’operato dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, sottolineando la continuità del percorso amministrativo. “L’amministrazione basile va avanti e sta lavorando bene”, afferma.

Riforma delle Province, De Luca favorevole al ritorno del voto diretto

Tra gli argomenti affrontati durante la trasmissione figura anche il futuro delle Province e il sistema di elezione dei relativi organi. De Luca esprime una posizione favorevole rispetto al voto provinciale, sintetizzata nella dichiarazione: “bene il voto dei cittadini per le province”.

ZES Unica, De Luca promuove il Governo. Critiche a Superbonus e Reddito di cittadinanza

L’intervista affronta anche alcuni dei principali strumenti di politica economica adottati negli ultimi anni. De Luca esprime un giudizio favorevole sull’azione del governo in materia di ZES Unica, la Zona Economica Speciale che interessa il Mezzogiorno. Il giudizio positivo sullo strumento destinato allo sviluppo economico del Sud si accompagna però a una valutazione estremamente negativa di altre misure nazionali. Il leader di Sud chiama Nord definisce infatti “scellerati il superbonus ed il reddito di cittadinanza”.

Ponte sullo Stretto, De Luca ribadisce il sì all’opera ma chiede fondi diversi dal FSC

Un capitolo particolarmente importante per Messina, Reggio Calabria e l’intero Mezzogiorno riguarda il Ponte sullo Stretto. De Luca conferma la propria posizione favorevole alla realizzazione dell’infrastruttura, ma pone una condizione precisa sul piano delle risorse finanziarie da utilizzare. “Si al Ponte sullo Stretto ma bisogna trovare fondi diversi rispetto ai soldi del fondo sviluppo e coesione”, afferma.