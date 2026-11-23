Due lettere, una indirizzata al magistrato che coordinava l’inchiesta nella quale era indagato e l’altra destinata a essere resa pubblica. È questo il nuovo elemento che emerge dopo la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua abitazione di Montiano, nella Maremma grossetana. Una vicenda che continua a suscitare interrogativi e che riporta al centro dell’attenzione la Procura di Caltanissetta e le indagini sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.

Le ultime notizie arrivano proprio dal Palazzo di Giustizia nisseno, dove questa mattina si sono radunati giornalisti e troupe televisive in attesa del procuratore Salvatore De Luca. Gli uffici della Procura rimangono inaccessibili e, mentre cresce l’attenzione mediatica, non trapelano indiscrezioni sul contenuto dei documenti sequestrati nella casa dell’ex vertice della Polizia.

De Gennaro, trovate due lettere nella villa: una è indirizzata al procuratore De Luca

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, tra i documenti sequestrati nella casa di Montiano ci sono due buste contenenti fogli di carta. La prima è indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, il magistrato alla guida dell’inchiesta sui presunti depistaggi nelle indagini sulla morte di Paolo Borsellino. La seconda busta, invece, sarebbe destinata “a chi vorrà pubblicarla”. Una dicitura che alimenta l’attenzione sul possibile contenuto dei documenti, dei quali, al momento, non sono stati resi pubblici i testi.

A conoscere il contenuto delle lettere sono i magistrati della Procura di Firenze, coordinati dalla procuratrice Rosa Volpe, impegnati a ricostruire le ultime ore di vita dell’ex capo della Polizia. Il Corriere della Sera osserva che “quelle lettere potranno avere un effetto dirompente sull’inchiesta dei pubblici ministeri nisseni che accusavano De Gennaro di depistaggio nell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e per questo volevano arrestarlo”. Si tratta, tuttavia, di una valutazione giornalistica: non è ancora possibile stabilire quale rilevanza investigativa possano avere le due lettere, né se contengano elementi nuovi rispetto a quanto già raccolto dagli inquirenti.

Il suicidio di Gianni De Gennaro e la ricostruzione delle ultime ore nella villa in Toscana

La morte di Gianni De Gennaro, avvenuta nella dependance della sua abitazione in Maremma, è al centro degli accertamenti della magistratura fiorentina. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa. Secondo le ricostruzioni riportate da diversi quotidiani, prima di suicidarsi De Gennaro avrebbe esploso un colpo di prova nel giardino della proprietà, apparentemente per verificare il funzionamento dell’arma. È un particolare riferito dalla stampa, che rientra nella ricostruzione delle ultime ore dell’ex funzionario. Gli investigatori stanno esaminando la documentazione sequestrata per ricostruire il contesto della morte e gli ultimi momenti trascorsi nella villa.

Strage di via D’Amelio, l’inchiesta di Caltanissetta e le accuse di depistaggio

La morte dell’ex capo della Polizia interviene in un momento particolarmente delicato dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alle indagini sulla strage di via D’Amelio. De Gennaro risultava indagato insieme ad altre quattro persone, tra le quali tre suoi collaboratori e il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. I magistrati nisseni stavano approfondendo presunte condotte di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage nella quale persero la vita Paolo Borsellino e cinque agenti della Polizia di Stato.

Nei confronti di De Gennaro la Procura aveva avanzato una richiesta di misura cautelare, non accolta dal giudice per le indagini preliminari. I pubblici ministeri avevano successivamente presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Le contestazioni nei confronti dell’ex capo della Polizia erano ancora oggetto di valutazione giudiziaria e non costituivano un accertamento definitivo di responsabilità. Resta quindi fondamentale distinguere le ipotesi investigative dai fatti giudiziariamente accertati.

Caltanissetta, Procura blindata e giornalisti davanti al Tribunale: attesa per Salvatore De Luca

Intanto, questa mattina, lunedì 23 novembre, l’attenzione si è concentrata sul Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. Davanti all’edificio si sono radunati giornalisti e operatori televisivi in attesa dell’arrivo del procuratore Salvatore De Luca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il magistrato non era ancora arrivato in Tribunale, ma il suo arrivo era previsto nelle ore successive. De Luca non ha finora commentato pubblicamente la notizia della morte di Gianni De Gennaro. Anche dagli uffici giudiziari non emergono indicazioni sull’evoluzione dell’inchiesta.

La Procura di Caltanissetta, situata al quarto piano del Palazzo di Giustizia, rimane inaccessibile. Un dipendente del Tribunale, interpellato sulla situazione, ha spiegato: “La Procura è al quarto piano ed è ovviamente blindata. Sicuramente qui non sappiamo nulla dell’inchiesta né quale sia l’umore di chi sta indagando sulla vicenda legata al depistaggio”. Un clima di apparente normalità nei corridoi del Tribunale, dunque, che contrasta con la grande attenzione suscitata dalle ultime notizie.

Sciopero degli avvocati penalisti, aule deserte fino al 27 novembre

Ad accentuare il silenzio all’interno del Palazzo di Giustizia contribuisce lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, proclamato dall’Unione delle Camere Penali Italiane. L’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie è iniziata oggi, lunedì 23 novembre, e proseguirà fino a venerdì 27 novembre 2026. Per questo motivo le aule del Tribunale di Caltanissetta risultano pressoché deserte. Lo sciopero ha determinato anche il rinvio dell’udienza del processo “depistaggio bis”, prevista per martedì 24 novembre.

Il procedimento riguarda i poliziotti Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, accusati di avere reso dichiarazioni false nel corso del primo processo sul depistaggio relativo alle indagini sulla strage di via D’Amelio. Anche in questo caso le contestazioni dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti.

Le lettere di De Gennaro e il futuro delle indagini sulla strage Borsellino

La questione centrale riguarda adesso il contenuto delle due lettere sequestrate nella villa di Montiano. Una è rivolta direttamente al procuratore che coordinava l’inchiesta nella quale De Gennaro era coinvolto, l’altra appare destinata a una possibile divulgazione pubblica. Non è ancora noto se i documenti contengano spiegazioni sulle accuse contestate all’ex capo della Polizia, ricostruzioni personali, elementi relativi alle indagini oppure considerazioni di altra natura.

Soltanto la conoscenza effettiva dei testi e le successive valutazioni della magistratura potranno chiarirne il significato e l’eventuale rilevanza giudiziaria. La vicenda si inserisce in una delle pagine più complesse della storia giudiziaria italiana, quella delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sui depistaggi che hanno ostacolato la ricerca della verità.

Per il momento, mentre a Caltanissetta resta alta l’attenzione attorno agli uffici della Procura e a Firenze proseguono gli accertamenti sulla morte dell’ex capo della Polizia, sono proprio quelle due buste a rappresentare uno degli elementi più importanti ancora da chiarire. Che cosa abbia scritto Gianni De Gennaro prima di morire e perché abbia scelto di indirizzare una lettera al procuratore Salvatore De Luca sono interrogativi ai quali, al momento, non esistono risposte pubblicamente documentate.