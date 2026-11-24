L’innovazione tecnologica applicata al giornalismo sportivo passa dalla Calabria, nel cuore dell’Aspromonte. A Samo, in provincia di Reggio Calabria, ha preso ufficialmente il via TuttoSamo F1, presentato come il primo telegiornale sportivo in Italia interamente realizzato con l’intelligenza artificiale. Il progetto nasce da un’idea di Giuseppe Antonelli, creativo di Samo e “papà virtuale” di Cinzia Antonelli, conosciuta come Cinzia AI, la giornalista digitale che, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo come prima inviata virtuale, debutta nel mondo dello sport alla guida di un appuntamento settimanale interamente dedicato alla Formula 1. In onda su YouTube ogni lunedì alle 18:30, il telegiornale rappresenta una nuova fase del progetto TuttoSamo, che passa dai brevi video pubblicati sui social a un vero e proprio rotocalco di approfondimento in formato 16:9. Nella puntata d’esordio, la conduttrice virtuale ha analizzato il Gran Premio di Las Vegas, proponendo la cronaca della gara, le pagelle dei piloti, i retroscena dal paddock e il calendario televisivo del prossimo appuntamento in Qatar.

Giuseppe Antonelli: “L’innovazione digitale non ha confini geografici”

La scelta di sviluppare il progetto in un piccolo borgo dell’Aspromonte rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa, come sottolineato dal suo ideatore, Giuseppe Antonelli: “Far nascere a Samo il primo TG sportivo AI d’Italia è per me motivo di grande orgoglio: dimostra che l’innovazione digitale non ha confini geografici e può partire anche dai piccoli borghi calabresi”. Il creativo ha poi spiegato le ragioni che lo hanno spinto a estendere il progetto al mondo della Formula 1: “Dopo l’esperienza da prima inviata virtuale a Sanremo, ho voluto portare Cinzia nel mondo dello sport e dei motori, dopo i grandi ascolti sul canale e sul canale WhatsApp, unendo passione giornalistica, intrattenimento e nuove tecnologie.” Il nuovo format si basa su un approccio improntato alla trasparenza nei confronti del pubblico, dichiarando apertamente la natura virtuale della conduttrice. L’obiettivo di TuttoSamo F1 è coinvolgere direttamente gli spettatori e gli appassionati di motori, rendendoli partecipi della crescita del telegiornale settimana dopo settimana.