Hanno lasciato la Tunisia con la speranza di costruire una vita migliore, affrontando le difficoltà di una nuova lingua, di una cultura diversa e di un futuro tutto da inventare. Hanno lavorato, fatto sacrifici e dedicato ogni energia alla crescita dei loro quattro figli. Oggi, a distanza di anni, possono guardare con orgoglio ai risultati raggiunti e dire di aver realizzato il loro sogno più grande: vedere i propri figli studiare, laurearsi e costruire il proprio futuro in Calabria, la terra che li ha accolti e che è diventata la loro seconda casa. È la storia di Taoufik Merdassi e di sua moglie Sondes, una coppia di origine tunisina che ha trasformato le difficoltà dell’emigrazione in un percorso di integrazione, dignità e riscatto sociale. Una vicenda fatta di determinazione, lavoro e amore per la famiglia, che questa mattina è stata al centro di un incontro con il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, che ha voluto ricevere i protagonisti di questa esperienza per condividere la gioia dei traguardi raggiunti e valorizzare una testimonianza positiva di inclusione e partecipazione alla vita della comunità calabrese.

Il sogno di Taoufik e Sondes: quattro figli, due lauree e una nuova vita in Calabria

Il percorso della famiglia Merdassi comincia con l’arrivo di Taoufik dalla Tunisia e con la decisione di costruire in Calabria un futuro per sé e per i propri cari. Attraverso il lavoro come marittimo, Taoufik ha affrontato insieme alla moglie Sondes le difficoltà dei primi anni, segnati dalla necessità di imparare una nuova lingua, comprendere abitudini differenti e inserirsi progressivamente nella società italiana. Un cammino caratterizzato da sacrifici quotidiani, culminato anche nel conseguimento della cittadinanza italiana nel 2024. Ma la soddisfazione più grande per i due genitori è rappresentata dai risultati ottenuti dai loro quattro figli, cresciuti in Calabria e accompagnati lungo un percorso di formazione e realizzazione personale. Sana ha recentemente conseguito la laurea in Servizi giuridici per l’innovazione digitale all’Università della Calabria, mentre uno dei suoi fratelli si è laureato in Ingegneria Informatica e, dopo un’esperienza lavorativa in Puglia, è tornato in Calabria con la speranza di poter continuare qui la propria carriera. Un altro figlio, dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, lavora a Trento, mentre il più piccolo è ancora impegnato negli studi. Quattro percorsi differenti, uniti dal desiderio dei genitori di offrire ai ragazzi possibilità che hanno richiesto anni di impegno e rinunce.

L’emozione di Sana: “La soddisfazione più grande è sapere di averli resi orgogliosi”

Il momento più intenso dell’incontro è stato quello dedicato alle parole di Sana, che ha voluto condividere la gioia per il traguardo universitario con i genitori presenti. Un risultato che per la giovane rappresenta molto più della conclusione di un percorso di studi, perché racchiude anche la storia della sua famiglia e gli sforzi affrontati per garantirle un futuro ricco di opportunità. “È un’emozione indescrivibile essere qui, un momento davvero importante per me e per tutta la mia famiglia. La soddisfazione più grande è sapere di averli resi orgogliosi”, ha raccontato Sana. Parole alle quali si è aggiunta la testimonianza della madre Sondes, che ha ripercorso le difficoltà dell’arrivo in Calabria e la determinazione con cui lei e il marito hanno affrontato ogni ostacolo, senza perdere di vista l’obiettivo di assicurare ai figli un’istruzione e nuove prospettive di vita. “Non è stato facile all’inizio – ha raccontato Sondes –. Arrivare in un’altra terra, imparare una nuova lingua, abituarsi a un altro Paese. Ma siamo andati avanti, passo dopo passo, per i nostri figli. Vederli oggi laureati significa aver realizzato un sogno”. Una testimonianza che restituisce il significato più profondo del percorso di questa famiglia: la soddisfazione di due genitori che, attraverso il lavoro e la perseveranza, hanno visto trasformarsi in realtà ciò che per anni avevano soltanto immaginato.

Mancuso: “Storie come questa meritano di essere raccontate e valorizzate”

Ad accogliere la famiglia Merdassi è stato il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, che ha sottolineato il valore dell’esperienza di Taoufik e Sondes come testimonianza concreta delle opportunità offerte dall’integrazione. L’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sul contributo che le famiglie di origine straniera possono offrire alla crescita sociale e culturale del territorio, attraverso il lavoro, l’istruzione e la partecipazione alla vita della comunità. “Ci sono momenti – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – che restituiscono il senso più autentico dell’impegno politico. Oggi è uno di questi. Incontrare questa famiglia, condividere la gioia per i risultati che hanno raggiunto e ascoltare la loro storia è motivo di grande emozione. È la dimostrazione concreta di quanto l’integrazione possa diventare una straordinaria opportunità di crescita, non soltanto per chi arriva da un altro Paese, ma per l’intera comunità che accoglie. Troppo spesso l’attenzione si concentra esclusivamente sulle criticità e sugli episodi negativi, mentre storie come questa meritano di essere raccontate e valorizzate. Taoufik e Sondes, attraverso il lavoro, il rispetto delle regole e l’attenzione all’istruzione dei figli, hanno costruito un futuro per la propria famiglia”. Il vicepresidente ha quindi richiamato l’importanza di riconoscere e dare visibilità a percorsi di integrazione che dimostrano come la collaborazione tra persone di provenienze differenti possa rappresentare una risorsa per l’intera società.

La speranza di un futuro lavorativo in Calabria e l’omaggio della Regione

Nel corso dell’incontro, Mancuso si è soffermato in particolare sul percorso universitario di Sana e sulle prospettive professionali dei giovani della famiglia, esprimendo l’auspicio che possano trovare opportunità lavorative proprio in Calabria. “Sono felice – ha proseguito Mancuso – per il traguardo raggiunto da Sana e per la scelta di un percorso universitario in ambito giuridico, che testimonia anche la volontà di conoscere e approfondire i principi della nostra Costituzione e le regole su cui si fonda la nostra convivenza civile. Mi auguro che Sana e suo fratello possano trovare qui lavoro, perché la nostra è una terra di grandi opportunità. Una bella soddisfazione essere qui a rappresentare questa bella storia”. Un desiderio che si intreccia con quello della famiglia Merdassi, che dopo aver trovato in Calabria una nuova casa spera di poter continuare a costruire il proprio futuro nello stesso territorio. Al termine dell’incontro, il vicepresidente ha consegnato a Taoufik, Sondes e ai loro figli il gagliardetto della Regione Calabria e alcuni volumi dedicati alla storia, alle tradizioni, agli autori e agli artisti calabresi, come riconoscimento simbolico del legame costruito con la terra che li ha accolti. La vicenda della famiglia Merdassi racconta così un’esperienza di integrazione realizzata attraverso gesti quotidiani, sacrifici e opportunità di formazione. Una storia nella quale il successo dei figli rappresenta il coronamento del sogno dei genitori e nella quale la Calabria diventa non soltanto un luogo di arrivo, ma una terra di appartenenza, affetti e speranze per il futuro.