di Claudia Pugliese – A Masella, la borgata del comune di Montebello Jonico, grande successo per la terza edizione della Festa d’Autunno: musica, tradizione e solidarietà. Una partecipazione straordinaria, tanto entusiasmo e una serata all’insegna della musica, della convivialità e della condivisione. La terza edizione della Festa d’Autunno, svoltasi ieri 28 novembre presso il Salone Parrocchiale di Masella, si è conclusa con un bilancio decisamente positivo, richiamando numerosi partecipanti non soltanto dalla frazione, ma anche dai diversi centri del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida come un’importante occasione di aggregazione, capace di unire generazioni diverse nel segno delle tradizioni, dell’amicizia e del senso di appartenenza alla comunità.

A rendere speciale la serata, è stata soprattutto la presenza dell’ospite d’onore, il musicista e cantante Cosimo Papandrea, accompagnato dalla sua band. Con la sua inconfondibile energia e il coinvolgente repertorio musicale, l’artista ha conquistato il pubblico, regalando oltre due ore di spettacolo tra canti, balli e sonorità della tradizione popolare calabrese. Un’esibizione particolarmente apprezzata, che ha trasformato il salone parrocchiale in un grande momento di festa e partecipazione comunitaria. A raccontare e immortalare i momenti più significativi della manifestazione sono state le telecamere di Graziano Tomarchio, che con la consueta professionalità ha documentato l’evento, contribuendo a dare visibilità a una realtà territoriale ricca di tradizioni e iniziative.

Momento particolarmente significativo della serata è stata la consegna di due riconoscimenti speciali da parte del parroco don Giovanni Zampaglione, uno per omaggiare la musica di Cosimo Papandrea che porta i suoni della tradizione nel mondo, e l’altro riservato a Graziano Tomarchio, perchè con l’informazione e la comunicazione riesce a far conoscere le bellezze della Calabria ovunque. Un gesto di gratitudine e apprezzamento per il loro impegno nella valorizzazione e nella promozione delle radici culturali e delle tradizioni della Calabria. Non è mancato lo spazio dedicato alla gastronomia e alla convivialità, con le proposte della cucina tradizionale che hanno accompagnato la serata, contribuendo a creare un’atmosfera familiare e accogliente. Protagonista su tutti il menù con la trippa, con contorno di fagioli alla messicana e insalata di fagioli. La manifestazione ha avuto anche una significativa finalità solidale: il ricavato sarà, infatti, devoluto per sostenere le necessità della Parrocchia.

Al termine dell’iniziativa, don Giovanni Zampaglione ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: ai volontari, agli organizzatori, agli artisti e a quanti, con la loro presenza e disponibilità, hanno reso possibile questo momento di festa. Un riconoscimento particolare è andato a chi ha lavorato dietro le quinte, mettendo a disposizione tempo, energie e generosità.

La Festa d’Autunno si conferma così molto più di un semplice appuntamento ricreativo

La Festa d’Autunno si conferma così molto più di un semplice appuntamento ricreativo. È la dimostrazione di quanto una comunità possa esprimere attraverso la collaborazione, la partecipazione e il desiderio di ritrovarsi. Una serata che ha saputo coniugare intrattenimento e solidarietà, mantenendo vivo quel patrimonio di valori e tradizioni che rappresenta una ricchezza per l’intero territorio.

A racchiudere il significato più profondo dell’iniziativa sono le parole del Salmo 133, sottolinea il sacerdote don Zampaglione: “ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme”.

Masella saluta la terza edizione della “Festa d’Autunno” con la consapevolezza di aver vissuto una serata speciale, nella quale musica, tradizione e spirito comunitario si sono intrecciati in un’unica grande festa. Perché quando una comunità si ritrova, collabora e condivide, non si celebra soltanto un evento, ma si rafforza l’identità di un intero territorio.