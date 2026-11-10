Dalla scuola, presidio di salute, ai nonni: la Calabria guarda ai modelli europei per la vaccinazione antinfluenzale pediatrica e prevenzione

La scuola torna a essere protagonista delle politiche di prevenzione e promozione della salute. È questo l’obiettivo di “Tienimi per mano, nonno. Camminiamo insieme per la prevenzione”, il progetto ideato e promosso dall’associazione “Sanità Attiva APS”, presieduta dalla prof.ssa Anna Maria Stanganelli, già primo Garante della Salute della Regione Calabria, che sarà presentato mercoledì 11 novembre, alle ore 10.30, nella Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”, a Catanzaro. L’iniziativa punta a recuperare le buone prassi di educazione sanitaria e prevenzione negli istituti scolastici, attraverso un modello organizzativo di vaccinazione antinfluenzale pediatrica.

Il principio è semplice quanto fondamentale: proteggere i bambini significa proteggere anche i nonni, le persone fragili e l’intera comunità. I più piccoli, infatti, rappresentano uno dei principali veicoli di diffusione del virus influenzale e la loro immunizzazione contribuisce a ridurre la circolazione dell’infezione e il rischio di complicanze nelle fasce più vulnerabili. Elemento qualificante del progetto è il coinvolgimento diretto di tre istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria: l’IC “Marvasi-Vizzone” di San Ferdinando, con il dirigente scolastico Domenico Mammola; l’IC di Rizziconi, con il dirigente Domenico Pirrotta; l’IC “Jerace-Capoluogo Brogna” di Polistena, con la dirigente Maria Tigani.

Una partecipazione che testimonia la volontà di costruire un modello concreto di collaborazione tra scuola, famiglie, amministrazioni locali e servizi sanitari, facendo degli istituti scolastici presidi attivi di salute sul territorio. La presentazione assume un significato particolarmente rilevante alla luce del risultato già conseguito: per l’anno scolastico 2026/2027, il Dipartimento di Prevenzione della Regione Calabria ha infatti disposto che le Aziende sanitarie attivino le procedure necessarie per avviare, in raccordo con le istituzioni scolastiche e di concerto con i genitori, iniziative di vaccinazione antinfluenzale rivolte alla popolazione studentesca in età pediatrica.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti e le modalità attuative del progetto. Dopo l’introduzione di Anna Maria Stanganelli e i saluti istituzionali di Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria; Eulalia Micheli, assessore regionale all’Istruzione ed Ernesto Esposito, dirigente generale del Dipartimento Salute e Servizi sanitari, Francesco Lucia, dirigente del Settore Prevenzione e Sanità pubblica regionale, presenterà la disposizione attuativa.

Interverranno Maddalena Berardi, direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria; Antonella Crea, direttore del Dipartimento di Prevenzione e dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della stessa ASP; Anna Maria Giancotta, pediatra, e Gianfranco Arcuri, presidente del Comitato regionale Calabria della Croce Rossa Italiana. I contributi delle tre istituzioni scolastiche saranno accompagnati dagli interventi dei sindaci Pasquale Cutrì (Rosarno), Luca Gaetano (San Ferdinando), Alessandro Giovinazzo (Rizziconi) e Michele Tripodi (Polistena).

Modera Sandro Giuffrida, presidente SItI – Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, sezione Calabria e delegato di “Sanità Attiva” in materia di igiene e prevenzione. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Comuni di Polistena, Rizziconi, Rosarno e San Ferdinando, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, della Croce Rossa Italiana e delle tre istituzioni scolastiche coinvolte nel progetto, con la collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

I dati epidemiologici della stagione 2024/2025, che ha fatto registrare in Italia oltre 16 milioni di casi di influenza, confermano l’urgenza di rafforzare le strategie vaccinali, soprattutto nella popolazione under 15. Esperienze europee come quelle dell’Inghilterra e dell’Andalusia dimostrano, del resto, l’efficacia della vaccinazione scolastica nell’incrementare le coperture e facilitare l’accesso all’immunizzazione.

“Tienimi per mano, nonno” si propone così di trasformare la prevenzione in un percorso condiviso e strutturato, avvicinando la Calabria alle migliori esperienze europee. Perché la salute non è soltanto una responsabilità individuale, ma un bene collettivo che si costruisce insieme, a partire dalla scuola e dal dialogo tra generazioni.